RN, Renaissance et partis de gauche : trois rassemblements et un dimanche aux allures de campagne politique

À deux ans de la présidentielle, la scène politique s’échauffe après la condamnation judiciaire de Marine Le Pen : le Rassemblement national mobilise ses partisans à Paris, une frange de la gauche organise une contre-manifestation dans la capitale, tandis que Gabriel Attal réunit le bloc central à Saint-Denis.

"On peut se rassembler, manifester, mais on doit le faire dans le bon ordre" a déclaré Bruno Retailleau samedi. Après sa condamnation pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen, qui fait appel de cette décision, rassemble ses soutiens à Paris. En face, les autres partis entendent bien faire entendre leur voix. À deux ans de la présidentielle, la capitale aura des airs de campagne politique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Manifestations du RN et de Renaissance : un combat des chefs à distance avec la présidentielle en ligne de mire ?

Trois rassemblements prévus

"Sauvons la démocratie", tel est le mot d’ordre de Marine Le Pen dont les chances d’accéder à l’Élysée sont sérieusement compromises après sa condamnation en première instance à cinq ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Ses soutiens viennent en bus de toute la France. Ils ont rendez-vous à 15 heures place Vauban, dans le centre de Paris.

"Un rassemblement contre la justice", réagit Gabriel Attal. Son parti, Renaissance, entend donc faire du meeting prévu en région parisienne un sommet pour la démocratie et l’État de droit. 5.000 personnes sont attendues en Seine-Saint-Denis.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Ne laissons pas l’extrême droite faire sa loi", riposte La France insoumise. Le parti de Jean-Luc Mélenchon et les écologistes appellent à un rassemblement place de la République à Paris. Un syndicat, et des associations et organisations classées à gauche se joignent à l’appel.