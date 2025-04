Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Jean-François Copé, est revenu sur la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Il récuse les accusations selon lesquelles la justice a rendu une décision politique dans ce dossier.

Il récuse les accusations d'un procès politique. Invité du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos, Jean-François Copé, est revenu sur la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN. Alors que le RN se mobilise dans la rue ce dimanche en soutien à son leader en dénonçant un "scandale démocratique", le maire de Meaux a une tout autre lecture. "Nous avons une magistrature qui a plutôt travaillé de manière extrêmement honorable, bien loin des propos haineux que j'entends depuis le début de la semaine."

"Depuis le début de semaine, on cri aux propos politiques, on cri à la justice politique, à la justice de gauche. Mais c'est une stratégie", ajoute encore Jean-François Copé, qui étaye son propos : "Là où je dis que finalement le service public de la justice travaille de manière assez cohérente, y compris par rapport aux exigences démocratiques, c'est qu'en ayant un appel à l'été prochain, soit il y a une relaxe, soit y a maintien de la condamnation dans sa totalité, dans ce cas elle sera inéligible, soit enfin il y a une réduction de la durée de l'inéligibilité et à ce moment-là madame Le Pen aura un bracelet électronique pour faire campagne, mais elle ne sera pas inéligible."