Rassemblement du RN : «Marine Le Pen est mobilisée et presque encore plus combative qu'avant», assure Laurent Jacobelli

Invité d'Europe 1 Matin Week-end à quelques heures du rassemblement en soutien à Marine Le Pen à Paris, le porte-parole du RN, Laurent Jacobelli, affirme que cette dernière est "presque encore plus combative qu'avant". Le député affirme par ailleurs que derrière ce rassemblement en soutien à leur leader, se niche la défense de la démocratie.

Unis derrière leur leader. Ce dimanche, le RN se rassemble en soutien à Marine Le Pen, une semaine après la condamnation de cette dernière, dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, qui assombrit nettement sa possibilité de se présenter à la présidentielle de 2027. Le parti à la flamme se veut "uni, mobilisé, solidaire", affirme au micro d'Europe 1 Matin Week-end, Laurent Jacobelli, porte-parole du parti.

La défense de la démocratie

Et à l'en croire, "Marine Le Pen est mobilisée, et presque encore plus combative qu'avant". Sans compter que derrière la défense de la cheffe de file des députés RN, se niche celle de la démocratie, affirme-t-il. "Une démocratie où le leader de l'opposition ne pourrait pas concourir à l'élection présidentielle, serait une démocratie atrophiée et c'est évidemment contre tout cela que nous voulons lutter."