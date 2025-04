Pour Grégory, un auditeur, la contre-manifestation organisée ce dimanche en réponse au meeting de soutien à Marine Le Pen risque de dégénérer. Il explique que pour lui, "ça pousse à la violence" et craint des débordements. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







Une contre-manifestation qui va mettre le feu aux poudres ? Alors que le RN organise ce dimanche à 15h un meeting place Vauban, à Paris, dans le sillage de la condamnation de Marine Le Pen, LFI riposte. Le parti de Jean-Luc Mélenchon a fait savoir qu'il organisait une contre-manifestation, le même jour, mais à 13h, place de la République.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Je ne suis pas d'accord", réagi dans On marche sur la tête, Grégory, un auditeur. S'il ne nie pas le droit de manifester des partisans LFI en vertu de la "liberté d'expression", il pointe la date et surtout l'heure de cette contre-manifestation. "Ça pousse à la violence. [...] Ça va être de la violence partout. J'espère que non, j'espère me tromper."