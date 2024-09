«Augmenter les impôts serait une erreur» pour Nicolas Sarkozy, invité de CNews/Europe 1

Nicolas Sarkozy, invité de la Grande interview sur CNews/Europe 1, a répondu lundi à Sonia Mabrouk au sujet de la hausse des impôts envisagée par le Premier ministre Michel Barnier, qui doit prononcer mardi son discours de politique générale.

"Si après sept années de stabilisation des impôts par Emmanuel Macron, un Premier ministre de droite augmentait les impôts, je le dis sans détour, ce serait une erreur", a affirmé l'ex-président de la République, ajoutant que Michel Barnier "ne lui avait pas fait part de ces intentions."

"Une erreur économique"

Rappelant qu'il avait "soutenu la candidature de M. Barnier" et qu'il souhaitait "de toutes ses forces" le succès de ce gouvernement, l'homme politique de 69 ans a livré sa vision, alternative, pour le pays.

"La France est le pays qui paye le plus d'impôts, où la redistribution est la plus grande et le montant des dépenses publiques le plus élevé. Raisonner en termes d'augmentation d'impôts serait une erreur économique. La France a besoin d'emplois, de croissance et d'investissements" a conclu Nicolas Sarkozy.