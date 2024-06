Après un meeting, Éric Zemmour s'est déplacé à Crépol, village encore endeuillé par la mort du jeune Thomas

Six mois après la mort du jeune Thomas Perotto, 16 ans, Crépol, petite ville du nord de la Drôme, a renoué avec les festivités de village avec la fête de l'épouvantail et un tournoi de pétanque. Lors de ce tournoi, ses anciens coéquipiers du club de rugby, où jouait l'adolescent, ses proches et des habitants du village, ont joué avec un brassard blanc où l'on pouvait voir un cœur rouge. Dans les têtes, Thomas est toujours présent et il est encore difficile de trouver les mots, six mois après le drame. L'adolescent avait l'habitude de participer à ce tournoi. "Ça va être dur pour nous tous. Il aurait été là, il aurait voulu qu'on fasse la fête. Il faut aller de l'avant, mais on n'oublie pas et on n'oubliera jamais", a déclaré Laure, une habitante de Crépol au micro d'Europe 1.

Eric Zemmour est venu saluer les jeunes de Crépol

Cette fête a été marquée par la venue d'Eric Zemmour, président du parti Reconquête. Ce dernier s'est prêté au jeu des selfies et des autographes, quelques heures après son meeting à Portes-lès-Valence, à une quarantaine de minutes de Crépol.

Après mon meeting de Valence, j'ai voulu passer à Crépol pour honorer la mémoire de Thomas.



Ce soir, les jeunes se retrouvent à la fête du village. La vie reprend, mais ils n'oublieront jamais leur ami.



Les médias diront récupération. Les jeunes de Crépol m’ont dit merci. pic.twitter.com/6PmSN1tInK — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 1, 2024

"Je me suis dit que j'allais venir saluer les jeunes qui étaient présents. Je ne suis pas là pour ressasser le malheur passé. On est présents parce que la vie continue, mais on n'oubliera pas Thomas. Je voulais les saluer affectueusement", a rapporté Eric Zemmour au micro d'Europe 1. Cette venue, inattendue, a été ovationnée. Certains habitants ont toutefois quitté la fête à l'arrivée du président du parti Reconquête, ne voulant pas que le village devienne un symbole politique.