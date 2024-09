Depuis une annonce lundi 16 septembre, l'Allemagne a renforcé ses contrôles aux frontières afin de lutter contre l'immigration illégale et la menace terroriste. Désormais, pour passer de l’autre côté du Rhin, il faut donc montrer patte blanche, même si ces contrôles sont aléatoires et temporaires. Sont-ils réguliers et efficaces ? Qu'en pensent les Allemands frontaliers ?

Rétablissement des contrôles en Allemagne après un attentat

Les policiers ne se trouvent pas systématiquement à chaque point de passage vers l’Allemagne, et ce même lorsqu'on emprunte trois routes différentes, on ne les croise qu’une fois à Kehl, la première ville allemande après Strasbourg. À cet endroit stratégique, ils ne s'occupent pour l’instant que les bus de tourisme, type Flixbus, qui traversent parfois plusieurs pays. Des agents vérifient également l’identité de certains passagers du tram en provenance de Strasbourg ou des trains.

Hubert et René, deux Alsaciens qui viennent régulièrement en Allemagne et approuvent à 100 % ces contrôles aux frontières. "Ils auraient dû le faire depuis longtemps. Ils auraient dû laisser les frontières", regrette Hubert. Pour René, le renforcement des contrôles reste "une bonne chose, je trouve ça bien. C'est bien à cause de tous les problèmes qu'on a de l'immigration. Tout ça, c'est pareil en France, ils devraient faire pareil. Ils ont totalement raison et pourvu que ça ait ces effets. Mais après, on ne peut pas imperméabiliser l'ensemble, c'est sûr, c'est impossible", concède-t-il.

Une décision prise quinze jours après l'attentat de Solingen, dans l'ouest du pays. La police allemande effectue ses contrôles jusqu’à 30 km à l’intérieur du pays pour éviter les embouteillages aux frontières. Les agents peuvent être en uniforme ou en civil. Ces contrôles renforcés sont prévus pour durer 6 mois.