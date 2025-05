EN DIRECT - Discussions Russie-Ukraine : les deux pays ont discuté d'un cessez-le-feu, d'une rencontre Zelensky-Poutine et d'un échange de prisonniers

© Murat Gok / ANADOLU / Anadolu via AFP

À Istanbul, les premières négociations directes entre la Russie et l'Ukraine ont eu lieu ce vendredi. Les négociateurs russes et ukrainiens ont annoncé avoir évoqué la possibilité d'instaurer un cessez-le-feu, d'organiser une rencontre entre les deux présidents et prévoir un échange de 1.000 prisonniers de chaque camp. Suivez notre direct.