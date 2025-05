Guerre en Ukraine : pour Macron, la Russie «n'a pas envie de cessez-le-feu», il faut une «pression accrue»

La Russie n'a "pas envie" de conclure un cessez-le-feu en Ukraine, déclare le président français Emmanuel Macron ce vendredi, en parallèle de négociations de paix. "S'il n'y a pas une pression accrue des Européens et des Américains pour obtenir ce résultat, il ne sera pas spontané", a-t-il ajouté.

Le président français Emmanuel Macron a estimé vendredi que la Russie n'avait "pas envie" de conclure un cessez-le-feu en Ukraine et qu'il allait falloir mettre une "pression accrue" pour l'y contraindre. "Les dernières heures ont montré que la Russie n'avait pas envie d'un cessez-le-feu et (que) s'il n'y a pas une pression accrue des Européens et des Américains pour obtenir ce résultat, il ne sera pas spontané", a-t-il dit, en référence à de nouvelles sanctions, en ouverture d'un sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Tirana.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Inacceptable" que Moscou ignore de nouveau un appel au cessez-le-feu

Le président français a également jugé "inacceptable" que la Russie n'ait de nouveau pas répondu à un appel au cessez-le feu des Américains et des Européens en Ukraine. Il est "inacceptable, pour une deuxième fois, que la Russie, le président Poutine, ne répondent pas aux demandes qui ont été faites par les Américains, soutenus par l'Ukraine et les Européens", a-t-il dit à l'issue d'un entretien téléphonique de ses homologues européens Friedrich Merz, Keir Starmer, Donald Tusk et lui-même avec le président américain.

Les premiers pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens pour trouver une issue à la guerre se sont terminés vendredi à Istanbul après moins de deux heures de discussions, Kiev accusant Moscou d'avoir formulé des demandes territoriales "inacceptables". En l'absence des présidents Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, qui a ordonné à son armée d'envahir l'Ukraine le 24 février 2022 et qui n'a pas fait le déplacement en Turquie, les espoirs de progrès substantiels étaient minces.