Pologne : une cyberattaque vise le parti au pouvoir, à deux jours de la présidentielle

À deux jours des élections présidentielles, une cyberattaque a visé le parti au pouvoir polonais. Ce vendredi 16 mai, des sites internet étaient alors hors service, a annoncé vendredi le bureau du Premier ministre.

Des sites internet du parti centriste au pouvoir en Pologne étaient hors service vendredi en raison d'une cyberattaque, à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, a annoncé vendredi le bureau du Premier ministre. Le candidat de ce parti pro-européen au pouvoir, le maire de Varsovie Rafal Trzaskowski, est en tête des sondages d'opinion avant le premier tour du scrutin dimanche. "Depuis 9h00, une attaque de déni de service par saturation est en cours" visant deux sites du parti Plateforme civique (PO) de Donald Tusk", a indiqué sur X le chef du bureau du Premier ministre, Jan Grabiec.

Des attaques qui s'intensifient

"Le site principal de la PO et un autre dédié aux dons de fonds pour la campagne ont été temporairement désactivées", a-t-il ajouté sur X, sans identifier la source de la cyberattaque. M. Grabiec a déclaré que l'Institut national de recherche spécialisé en cybersécurité (NASK), travaillait pour remettre le site en ligne. Ce même institut avait signalé jeudi des tentatives d'ingérence dans la campagne électorale via des messages "cohérents avec la ligne de propagande" russe. Des campagnes anonymes de soutien à Rafal Trzaskowski sur les réseaux sociaux, décrédibilisant ses deux principaux concurrents, font aussi d'une enquête des services spéciaux. Le candidat pro européen a rejeté tout lien avec ces campagnes.

Le mois dernier, le ministère du Numérique a alerté que les cyberattaques russes contre la Pologne s'étaient intensifiées. En avril également, le Premier ministre Donald Tusk a indiqué que le système informatique de son parti avait été la cible d'une cyberattaque, qu'il a qualifiée "d'interférence étrangère". Treize candidats de tous bords sont en lice dans la course à la présidence de ce pays de 38 millions de personnes, membre de l'UE et de l'Otan. Rafal Trzaskowski est crédité d'environ 30% des intentions de vote, selon les derniers sondages. L'historien nationaliste Karol Nawrocki, soutenu par le principal parti d'opposition de droite, Droit et Justice (PiS), arrive deuxième avec environ 25%.