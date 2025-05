«Beaucoup de gens sont affamés» à Gaza, déclare Donald Trump qui promet de «régler» la situation

Depuis Abou Dhabi, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il allait faire en sorte que la situation à Gaza "soit réglée". Il a également pointé que "beaucoup de gens y sont affamés". Plus aucune aide humanitaire n'est entrée depuis le 2 mars dans le territoire palestinien.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi à Abou Dhabi que la situation à Gaza, où les habitants sont "affamés", serait "réglée", après 19 mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Plus d'aide humanitaire depuis le 2 mars

"Nous nous intéressons à Gaza. Et nous allons faire en sorte que cela soit réglé. Beaucoup de gens sont affamés", a-t-il déclaré aux journalistes lors de sa visite aux Emirats arabes unis, dernière étape de sa tournée dans le Golfe. M. Trump n'a pas fait d'autres commentaires à ce sujet.

Plus aucune aide humanitaire n'est entrée depuis le 2 mars dans le territoire palestinien, assistance pourtant vitale pour les 2,4 millions de Gazaouis qui y habitent. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a exprimé jeudi son inquiétude, et s'est dit ouvert à toute nouvelle idée permettant d'acheminer de l'aide à Gaza après qu'un plan soutenu par les Etats-Unis et Israël a été vivement critiqué.