Vos données Facebook, Instagram et WhatsApp bientôt utilisées par Meta pour entraîner son IA : comment s’y opposer ?

Dès le 27 mai 2025, Meta récupérera toutes les données, photos et vidéos publiées par ses utilisateurs européens pour renforcer l'apprentissage de son intelligence artificielle. Il est toutefois possible de s'opposer au dévoilement des données personnelles, en se rendant dans les paramètres des différentes applications.

Renforcer la machine ou la refuser, c'est le dilemme qui se posera à tous les utilisateurs européens de certains réseaux sociaux. À partir du 27 mai prochain, toutes les photos, vidéos, commentaires ou stories publiés sur Instagram, Facebook ou WhatsApp pourront être récupérés par Meta. Le but de l'entreprise est clair : entraîner au mieux les systèmes d'intelligence artificielle de Meta IA et ainsi devenir le leader en matière de Big Data.

Ce projet annoncé par Meta avait en réalité déjà pointé le bout de son nez en 2024. L'entreprise s'était cependant heurtée à la réticence de l'autorité irlandaise de protection des données (DPC) qui, accueillant le siège européen de Meta, avait la compétence juridique d'apprécier la légalité des traitements de données personnelles proposés par cette société.

Combler le retard sur ses concurrents

Dans sa course folle pour atteindre les sommets de l'intelligence artificielle, l'entreprise américaine a donc besoin des données de ses utilisateurs pour tester, améliorer et ainsi affiner son IA. D'autant plus que dans ce domaine, la firme ne fait pas encore figure de référence.

Open IA, avec ChatGPT, s'impose comme le leader de cette nouvelle technologie avec une valeur qui, selon les informations du New York Times, aurait triplé en 10 mois. La Chine est récemment, elle aussi, entrée dans la danse avec la sortie de DeepSeek qui place le pays au premier rang des intelligences artificielles mondiales.

Ne pas accepter de renseigner ses données est toutefois possible. Jusqu'au 27 mai et en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), chaque utilisateur peut s'opposer à cette nouveauté avant la date limite. Une fois arrivée au terme, l'entreprise considérera que les utilisateurs n'ayant pas signalé leur refus, acceptent de dévoiler leurs données.

Comment refuser de dévoiler ses données ?

Sur Facebook, il suffit de vous rendre dans la case "Menu" dans laquelle vous trouverez les "Paramètres de confidentialité", puis le "Centre de confidentialité" où un lien vers "s'opposer" se trouve au deuxième paragraphe. Il existe aussi un lien sur lequel il suffit de renseigner ses identifiants.

Sur Instagram, même démarche, en cliquant sur les trois petits points en haut de votre profil. Dans les paramètres, il faut descendre jusqu’à "Plus d’infos et d’assistance", "Centre de confidentialité", puis cliquer sur "opposer" au deuxième paragraphe. Il vous faudra enfin fournir l’adresse e-mail à laquelle est relié votre compte Instagram. Après envoi du formulaire, un e-mail vous sera envoyé pour confirmer votre demande et sa prise en compte par Meta. Un formulaire en ligne existe également.

Sur WhatsApp, rendez-vous sur ce formulaire en ligne, puis indiquez votre adresse e-mail ainsi que le numéro de téléphone qui est associé à votre compte. Une fois le formulaire envoyé, Meta vous enverra un e-mail pour valider cette opposition.