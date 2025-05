États-Unis : plusieurs élus républicains font échouer l'avancement du mégaprojet de loi de Donald Trump

Premier revers pour Donald Trump et son mégaprojet de loi, pièce maîtresse de son programme national. Une loi qui devait concrétiser la prolongation des crédits d'impôt de son premier mandat qui arrivent à expiration à la fin de l'année.

Plusieurs élus républicains ont fait capoter vendredi au Congrès un vote clé sur l'avancement du mégaprojet de loi qui est la pièce maîtresse du programme national de Donald Trump, un revers important pour les politiques fiscales et de dépenses du président américain.

Donald Trump fait pression sur les parlementaires pour qu'ils adoptent rapidement cette "grande et belle loi", comme il la décrit, afin de concrétiser particulièrement la prolongation des crédits d'impôt de son premier mandat, qui arrivent à expiration à la fin de l'année. Mais avec cette loi des millions d'Américains les plus modestes perdront leur couverture santé.

"Ce projet de loi est loin d'être à la hauteur"

Toutefois, le Parti républicain est divisé sur la question, en fonction des priorités des différents élus, ce qui complique le processus et fait douter que ce grand projet puisse être examiné la semaine prochaine par la Chambre des représentants. Ainsi, malgré les exhortations de Donald Trump sur son réseau Truth Social, cinq élus républicains se sont alliés aux démocrates pour rejeter le texte devant la Commission du budget de la Chambre des représentants.

"Ce projet de loi est loin d'être à la hauteur, notamment sur le déficit. Nous signons des chèques que nous ne pouvons pas encaisser et ce sont nos enfants qui en paieront le prix", a lancé Chip Roy, élu conservateur du Texas. Le texte va être retravaillé et soumis de nouveau à la Commission dimanche soir, à partir de 22H00 (02H00 GMT lundi matin), mais les différences de vue entre les élus républicains modérés et ceux les plus à droite pourraient faire dérailler le programme présidentiel.

Le projet prévoit 880 milliards de dollars de coupes budgétaires sur une dizaine d'années, concernant principalement les programmes d'assurance santé de 70 millions d'Américains aux revenus modestes. Mais le bureau du budget au Congrès a estimé que le projet examiné conduirait 8,6 millions d'Américains supplémentaires à perdre leur assurance santé, un gros sujet d'inquiétude pour les républicains modérés.

A l'inverse, les plus conservateurs estiment que le texte ne va pas assez loin dans les coupes budgétaires. Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, va passer le week-end à tenter de trouver des compromis entre les différentes factions avant le nouvel examen du texte par la commission.

Même s'il passe ce premier écueil, la bataille sera loin d'être terminée puisque les sénateurs républicains ont déjà fait part de leur volonté d'effectuer des changements majeurs quand le projet atteindra la chambre haute.