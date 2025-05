Près de 1.200 fidèles corses profitent du Jubilé des Confréries pour se rendre sur la tombe du pape François à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Cette année, l'événement coïncide avec la messe d’inauguration du pontificat du nouveau pape Léon XIV.

De Bastia à Rome. Plus de 1.200 fidèles corses ont embarqué jeudi soir dernier pour un pèlerinage par l’Église de Corse dans le cadre du Jubilé des Confréries, célébré à Rome du 15 au 19 mai. Cette année, l'événement coïncide avec la messe d’inauguration du pontificat du nouveau pape Léon XIV, prévue dimanche matin à 10h sur la place Saint-Pierre.

Le vice-président américain de J.D.Vance, le Premier ministre François Bayrou ou encore le chancelier allemand Friedrich Merz ainsi que des dizaines de milliers de fidèles sont attendus.Si certains font le déplacement spécialement pour la messe inaugurale, d'autres avaient déjà prévu de se rendre à Rome comme ces catholiques corses qui participent au jubilé des confréries.

Rendre visite au pape François

Ils n'avaient pas imaginé vivre cet événement historique au cours de leur voyage et pourtant, ils s’apprêtent à vivre un moment inoubliable. Les fidèles qui portent autour du cou un fin foulard blanc sur lequel sont imprimés en lettres capitales bleues les mots Pèlerin d'Espérance en profiteront également pour rendre hommage au pape François.

Les 1.200 Corses qui participent au jubilé des confréries se sont inclinés cet après-midi devant la tombe du pape François dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. “Papa Francesco, comme on dit chez nous. Pour lui rendre hommage parce qu'on est très ému de l'avoir reçu en Corse le 15 décembre. Et le pape se sentait chez lui et ça nous a beaucoup touché”, a exprimé une fidèle.

Dans la matinée, c'est à Saint-Jean de Latran, la basilique de l'évêque de Rome, celle du pape, que les pèlerins ont assisté à leur première messe. Tous les Corses attendent de vivre dimanche la messe d'intronisation du nouveau pape.

