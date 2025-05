Suède : le diplomate soupçonné d'espionnage est mort, selon les médias et le gouvernement

© JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP

Le diplomate suédois soupçonné d'espionnage est mort.

Arrêté pour des soupçons d'espionnage la semaine dernière et remis en liberté quelques jours plus tard, un diplomate suédois a été retrouvé mort dans la nuit de jeudi à vendredi. Gabriel Wernsted a indiqué à l'AFP que l'enquête se poursuivait, même si le suspect ne pouvait plus être interrogé.