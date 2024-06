PORTRAIT - Qui est Claudia Sheinbaum, la première femme élue présidente du Mexique ?

Claudia Sheinbaum est la nouvelle présidente du Mexique. La candidate de la gauche, portée par la popularité du président sortant, Andrés Manuel López Obrador, est entrée dans l'histoire dimanche, en étant élue haut la main première présidente dans l'histoire du Mexique. "Je ne vais pas vous décevoir", a-t-elle promis dans ses premières déclarations à une chaîne de télévision. "Je vais devenir la première femme présidente du Mexique", a-t-elle ensuite ajouté devant ses partisans, annonçant que son parti le Mouvement pour la régénération nationale (Morena) avait remporté la "majorité qualifiée" au Congrès.

Une scientifique, titulaire d'un doctorat en ingénierie énergétique

Selon les premiers résultats officiels annoncés par l'Institut national électoral (INE), Claudia Sheinbaum obtient 58 à 60% des voix, devançant largement sa rivale de centre droit Xochitl Galvez, créditée de 26 à 28% des voix, et le centriste Jorge Alvarez qui récolte entre 9,9% et 10,8% des voix.

La nouvelle figure de la gauche en Amérique latine est une scientifique de 61 ans, titulaire d'un doctorat en ingénierie énergétique, membre dans les années 2000 d'un panel du GIEC sur l'atténuation du changement climatique. La scientifique mexicaine est loin d'être novice en politique. Avant d'être nommée à la tête de Mexico, Claudia Sheinbaum avait été maire de district, entre 2015 et 2018, et responsable de l'environnement dans la capitale de 2000 à 2006. Un poste qu'elle doit au président sortant, Andrés Manuel López Obrador, dont elle est très proche.

L'héritière du président sortant Andrés Manuel López Obrador

C'est donc sans surprise que Claudia Sheinbaum s'est déclarée, tout au long de sa campagne, l'héritière politique du très populaire président Andrés Manuel López Obrador, qu'elle a qualifié "d'homme exceptionnel, unique". Outre ses mérites propres, la candidate de gauche est portée par la popularité du président sortant, qui termine son mandat avec un taux de popularité de 66%. Elle a promis qu'elle poursuivrait la politique sociale de son mentor, qui a augmenté les salaires et soutenu les jeunes et les personnes âgées.

Claudia Sheinbaum a cependant prévenu que son style de gouvernement "serait différent" de celui du président sortant dans un entretien au site d'information El Pais quelques jours avant le vote. "López Obrador est irremplaçable. Mon leadership dépendra de ma personnalité et sera comme celui que j'exerçais au gouvernement de la ville de Mexico, basé sur les résultats, l'engagement et l'honnêteté". Élue après un an de campagne, elle avait dès septembre remporté haut la main une sorte de primaire à gauche face à cinq hommes.

Ancienne maire de Mexico

L'ancienne maire de Mexico, qui se félicite d'avoir réduit la criminalité dans la mégapole de neuf millions d'habitants, a donc su convaincre les électeurs dans un pays gangréné par le narcotrafic et la violence envers les femmes. Le Mexique enregistre depuis plusieurs années une moyenne de plus de 30.000 homicides par an, environ 80 par jour. Les 3/4 des homicides sont liés à des affrontements entre groupes criminels pour le contrôle des marchés locaux de la drogue, selon les dires du président sortant.

En 2023, en moyenne dix femmes ont été assassinées par jour et 70% des Mexicaines de plus de 15 ans ont déjà fait l'expérience de la violence au moins une fois dans leur vie, d'après les chiffres de l'ONU.

"Nous conduirons le Mexique sur le chemin de la paix et de la sécurité", a déclaré la présidente élue, promettant de s'attaquer aux causes de la violence, de renforcer la Garde nationale et d'aller vers une politique du "zéro impunité" face à la violence. Petite-fille de juifs ayant fui le nazisme et la misère en Lituanie et en Bulgarie, Claudia Sheinbaum tentera donc de relever le défi de la narco-violence en succédant à Andrés Manuel López Obrador le 1er octobre pour un mandat de six ans.