EN DIRECT - Le cercueil d'Elizabeth II est arrivé à Westminster Hall

Six jours après le décès de la reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans, une procession s'est déroulée dans les rues de Londres ce mercredi. Son cercueil était arrivé mardi soir en provenance d'Edimbourg pour prendre la direction du palais de Buckingham où il a passé la nuit. Ses funérailles auront lieu lundi prochain.

Des centaines de milliers de britanniques sont présents dans les rues de Londres pour assister à la procession du cercueil.

Le cortège est arrivé peu après 16h à Westminster Hall où le cercueil de la reine sera exposé au public.

Dans une procession solennelle au déroulé millimétré, le cercueil en chêne transporté sur un affût de canon, et sur lequel la couronne impériale avait été déposée, a quitté le palais à 15h22, heure de Paris, suivi à pied par ses quatre enfants et ses petits-fils William et Harry, réputés en froid mais côte-à-côte pour cet évènement historique.

Le cortège a commencé par descendre le célèbre Mall, la prestigieuse artère qui relie le palais à Trafalgar Square au centre de Londres, avant de rejoindre Westminster Hall, la plus vieille salle du Parlement britannique où le cercueil fermé d'Elizabeth II, décédée le 8 septembre à 96 ans, sera exposé au public pour d'ultimes adieux.

Au son de marches funèbres de Beethoven, Mendelssohn et Chopin jouées par une fanfare militaire, des dizaines de milliers de personnes, souvent en larmes, ont assisté pendant une quarantaine de minutes au passage du cercueil drapé du Royal Standard, sur lequel reposait la couronne impériale.

Une affluence colossale

Les Britanniques sont présents par centaines de milliers pour aller se recueillir au plus près de leur monarque adorée, unanimement saluée pour son dévouement total à la Couronne pendant son règne. Pour l'occasion, Westminster Hall sera ouvert 24 heures sur 24, de mercredi 17h à lundi 6h30, jour de ses funérailles à l'Abbaye de Westminster. Mais il faudra s'armer de patience, avec de longues files d'attente qui pourraient s'étirer sur une quinzaine de kilomètres.

Mercredi, ils étaient déjà des milliers à patienter sur la rive opposée au Parlement. Les premiers arrivés avaient passé la nuit sur place. Avant ses longs adieux au public londonien, le cercueil d'Elizabeth II a déjà été exposé pendant 24 heures à Edimbourg, de lundi soir à mardi. Parfois émues aux larmes, quelque 33.000 personnes ont patienté des heures durant pour aller se recueillir brièvement. Roc de stabilité dans les crises et les changements, la reine a été une image rassurante pour des millions de Britanniques durant ses décennies sur le trône.

Un véritable défi logistique

Hôtels complets, transports perturbés, pubs bondés, la capitale britannique se prépare dans la fébrilité aux funérailles du siècle lundi prochain, en présence de centaines de dirigeants et têtes couronnées, un énorme défi sécuritaire. Pour voir le cercueil, le gouvernement a prévenu de "restrictions draconiennes", dignes des aéroports. La presse évoque quelque 750.000 personnes prêtes à braver une attente qui pourrait se compter en dizaines d'heures. Le trajet précis de la file d'attente publié par le gouvernement, s'étend le long de la rive Sud de la Tamise sur 15 kilomètres jusqu'au parc de Southwark, dans le Sud-Est de le capitale.