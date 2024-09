Le futur mémorial dédié à Elizabeth II sera érigé près du palais de Buckingham

Le futur mémorial dédié à la reine Elizabeth II, décédée il y a deux ans, sera construit dans le parc St-James à Londres, juste à côté du palais de Buckingham, a annoncé samedi le gouvernement britannique. Le site a été choisi "pour sa signification historique et son lien personnel avec la défunte souveraine", a indiqué le gouvernement dans un communiqué, à la veille du deuxième anniversaire de la mort d'Elizabeth II à 96 ans.

"Le mémorial a vocation à être non seulement un monument dédié (à la reine), mais également un espace de contemplation et de communion"

Le mémorial, érigé près de la porte Malborough, sera ainsi proche du Mall, la longue avenue qui mène au palais de Buckingham et où passent les cortèges royaux lors des grands évènements, mais aussi du quartier général du Commonwealth, alliance diplomatique à laquelle la reine était très attachée. Il voisinera également les statues du roi George VI et de la Reine Mère, les parents d'Elizabeth II, détaille le gouvernement. "Le mémorial a vocation à être non seulement un monument dédié (à la reine), mais également un espace de contemplation et de communion", détaille le gouvernement.

Il sera d'une "taille et d'une ambition appropriées à l'impact de la reine Elizabeth II sur la vie du pays, le Commonwealth et le reste du monde", ajoute-t-il. "L'héritage durable de la reine Elizabeth II en matière de service et de dévouement à notre pays ne sera jamais oublié", a souligné le Premier ministre Keir Starmer, cité dans le communiqué. Le site a été choisi par un comité créé l'an dernier, à l'issue d'un processus de sélection par des responsables de la maison royale, du gouvernement, d'experts et du grand public.

Il doit désormais lancer la phase de conception du mémorial, et transmettra son choix final au Premier ministre et au roi Charles III en 2026. La reine est décédée le 8 septembre 2022 au château de Balmoral en Ecosse après 70 ans de règne, et Charles III lui a immédiatement succédé. Le roi, traité pour un cancer, se trouve actuellement dans son domaine écossais de l'Aberdeenshire. Âge de 75 ans, il a été diagnostiqué en début d'année d'un cancer. Il a repris au printemps ses engagements publics, après les avoir mis en pause pendant plusieurs mois.

Il doit effectuer, avec son épouse la reine Camilla, une visite officielle en Australie et aux îles Samoa cet automne.