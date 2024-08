L'armée israélienne annonce avoir récupéré six corps d'otages morts à Gaza

Il s'agit, a détaillé l'armée, des corps de Alex Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtab, Yoram Metzger, Nadav Popplewell, déjà tous annoncés morts par l'armée ces derniers mois, et de celui d'Avraham Munder, dont le kibboutz, Nir Oz, a annoncé le décès mardi. Une ex-otage avait affirmé à l'AFP que les six hommes étaient retenus ensemble dans un tunnel après leur enlèvement par le Hamas le 7 octobre.

Sur 251 personnes enlevées ce jour-là, 105 sont toujours retenues à Gaza dont 34 déclarées mortes par l'armée. La campagne de bombardements aériens et l'offensive terrestre lancées par Israël en représailles ont fait au moins 40.173 morts et près de 93.000 blessés, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Ce dernier ne détaille pas le nombre des civils et des combattants tués mais selon l'ONU, la plupart des morts sont des femmes et mineurs.