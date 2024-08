Japon : le gouvernement annonce la levée de l'alerte au «mégaséisme»

Le Japon a levé jeudi son alerte au "mégaséisme" en vigueur depuis une semaine, a annoncé le ministre responsable de la gestion des catastrophes naturelles. "Puisqu'aucune anomalie n'a été détectée dans l'activité sismique et la déformation de la croûte terrestre, l'appel spécial à une attention particulière est terminé, mais cela ne signifie pas que le risque (d'un tremblement de terre majeur) a été éliminé", a déclaré le ministre Yoshifumi Matsumura lors d'un point presse.

L'agence météorologique japonaise (JMA) avait émis jeudi dernier un avertissement, à la suite d'une secousse de magnitude 7,1 qui a fait 15 blessés dans le sud du pays. Dans les régions qui pouvaient être les plus durement touchées, notamment dans l'ouest de Kochi, sur l'île de Shikoku, des milliers de touristes ont annulé leurs réservations hôtelières alors que l'archipel est dans une période de vacances annuelles.

"Le gouvernement continuera de réagir avec un sentiment d'urgence"

Vendredi, après cette annonce, le Premier ministre Fumio Kishida avait renoncé à un voyage prévu en Asie centrale. Et samedi, les autorités japonaises avaient exhorté la population à ne pas stocker ou "faire des réserves excessives" de biens de consommation, alors que des pénuries de certains produits étaient constatées dans certains supermarchés, y compris à Tokyo. "Le gouvernement continuera de réagir avec un sentiment d'urgence, et la population est invitée à être consciente que la possibilité d'un tremblement de terre majeur n'a pas été éliminée, et à vérifier régulièrement son état de préparation aux tremblements de terre afin d'être prête pour le tremblement de terre majeur attendu", avait déclaré le ministre en début de journée.

En lançant son alerte, la JMA avait expliqué que "la probabilité que survienne un nouveau tremblement de terre puissant est plus élevée qu'en temps normal, mais cela n'indique pas qu'un séisme se produira avec certitude". Cet avertissement de la JMA concernait la "zone de subduction" de la fosse sous-marine de Nankai, située entre deux plaques tectoniques de l'océan Pacifique, où de puissants tremblements de terre, de magnitude 8 ou 9, se sont produits dans le passé, tous les siècles ou deux.

La fosse sous-marine de 800 km s'étend parallèlement à la côte pacifique du Japon, notamment au large de la région de Tokyo, la plus grande zone urbaine du monde et abritant environ 40 millions de personnes. En 1707, tous les segments de la fosse de Nankai se sont rompus en même temps, déclenchant un tremblement de terre qui reste le deuxième plus puissant jamais enregistré dans le pays. Ce tremblement de terre - qui a également déclenché la dernière éruption du mont Fuji - a été suivi de deux puissants mégaséismes de Nankai en 1854, puis en 1944 et en 1946.

Le prochain séisme majeur devrait se produire dans les 30 prochaines années

Le gouvernement nippon estime que le prochain séisme majeur devrait se produire au cours des 30 prochaines années avec une probabilité d'environ 70%. Dans le pire des scénarios, 300.000 vies pourraient être perdues, estiment certains experts, et des ingénieurs considèrent que les dégâts pourraient atteindre 13.000 milliards de dollars, avec des infrastructures détruites.

Le tremblement de terre le plus puissant jamais enregistré au Japon a été celui de magnitude 9, survenu le 11 mars 2011 au large de ses côtes nord-est, qui a déclenché un raz de marée ayant fait environ 20.000 morts ou disparus. Au carrefour de plusieurs plaques tectoniques le long de la "ceinture de feu" du Pacifique, le Japon est l'un des pays où l'activité sismique est la plus importante au monde. L'archipel, où habitent quelque 125 millions de personnes, connaît environ 1.500 secousses par an, de faible magnitude pour la plupart.