Funérailles d'Elizabeth II : le programme millimétré d'une journée historique à haut risque

Son règne se termine là où il avait commencé en 1953. L'Abbaye de Westminster, lieu choisi pour les funérailles de la reine qui débuteront à midi, heure française, point final d'un protocole grandiose. Dans le quartier de Westminster, encore beaucoup de Britanniques n'ont plus que quelques dizaines de minutes pour espérer voir le cercueil de la reine. Les dernières personnes qui vont pouvoir s'incliner devant le cercueil de la reine font encore la queue. Elles ont rejoint la file d'attente dimanche après-midi et vont entrer dans quelques minutes à Westminster Hall, dont les portes se refermeront vers 7h30 environ. Ce public ne pourra plus y accéder après ces quatre jours d'exposition du cercueil de la reine.

2.000 invités, 2 millions de personnes à Londres, 4 milliards de téléspectateurs

Ensuite, c'est un protocole millimétré qui se met en place. À 9 heures, les 2.000 invités qui vont assister à la cérémonie seront accueillis à l'abbaye de Westminster. Parmi eux, les dirigeants étrangers, mais aussi 200 héros du quotidien : il y aura parmi eux beaucoup de membres du National Health Service, c'est-à-dire les services de santé, évidemment en première ligne face au Covid.

Et puis des héros militaires récompensés par la Croix de Victoria et des élus aussi. Et sans doute, mais on ne connaît pas les noms, quelques célébrités. À 11h35 précisément, les soldats du premier bataillon de grenadiers de la reine soulèveront le cercueil de son catafalque drapé de pourpre et le transporteront jusqu'au fût de canon positionné à l'extérieur de Westminster Hall. Au fût de canon qui, selon la tradition, sera tiré avec des cordes par des marins de la Royal Navy jusqu'à l'abbaye de Westminster.

Un événement retransmis sur la planète entière : 4 milliards de téléspectateurs, la moitié de la population mondiale, qui feraient des funérailles d'Elizabeth II l'événement le plus suivi de l'histoire d'après les projections des médias britanniques. Les autorités britanniques attendent jusqu'à 2 millions de visiteurs dans les rues de Londres, qui pourront suivre la cérémonie sur écran géant. Sans parler des 500 invités de marque : chefs d'État, têtes couronnées, la crème de la crème qui doit rejoindre l'abbaye de Westminster dans la matinée. L'envergure de cette opération, c'est du jamais vu pour la police.

10.000 policiers, des tireurs d'élite et 1.500 soldats

D'ailleurs, pour bien mesurer l'ampleur du défi sécuritaire de ces obsèques et la mobilisation des forces de l'ordre, le maire de Londres, Sadiq Khan, a expliqué que c'était un peu comme organiser sur une même journée des Jeux olympiques, un mariage princier, le carnaval de Notting Hill et le marathon de Londres. Pour cela, c'est un dispositif élaboré depuis des années par les autorités qui sera mis en place dès les premières heures du jour.

10.000 policiers sur le pied de guerre avec des kilomètres de routes barrées dans le secteur de Westminster et de Buckingham Palace, sous étroite vidéosurveillance bien sûr. Des tireurs d'élite seront positionnés sur les toits et 1.500 soldats de l'armée sont venus en renfort.

Quadrillage policier sur l'itinéraire de la procession qui verra après la cérémonie le cercueil royal cheminer jusqu'à Hyde Park avant son départ pour Windsor. À cela s'ajoute une mise en alerte maximale des services de renseignement et de lutte antiterroriste. Ce qui donne des sueurs froides aux autorités, c'est la sécurité de la centaine de chefs d'État, de gouvernement et de têtes couronnées qui seront rassemblés dans l'abbaye de Westminster. Ils seront donc tous acheminés en bus, à l'exception de Joe Biden et de l'empereur du Japon qui se déplaceront en limousine blindée. Dans ce contexte, la police de Londres en appelle à la vigilance du public qui assistera à ces obsèques en lui demandant de signaler tout comportement ou objet suspect autour de la cérémonie.