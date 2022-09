Quels défis attendent Liz Truss, la nouvelle Première ministre britannique ?

Liz Truss a livré un discours simple et sobre qui contraste avec l'au-revoir arrogant et blagueur de Boris Johnson. Vêtue d'un tailleur bleu marine, souriante, mais sérieuse, Liz Truss a présenté les trois priorités de son mandat. L'économie tout d'abord : elle compte baisser les impôts pour stimuler l'investissement.

Deuxièmement, la crise énergétique : elle promet un plan d'aide aux Britanniques dès cette semaine et des solutions aux difficultés d'approvisionnement.

Des "défis à relever"

Enfin, la nouvelle Première ministre s'engage à réformer le NHS, le système de santé public, lui aussi en pleine crise. Elle a conclu en tentant de rebooster le moral des Britanniques. "Nous ne devons pas nous sentir découragés par les défis que nous avons à relever", a déclaré Liz Truss. "Nous avons d'énormes réserves de talents, d'énergie et de détermination. J'ai confiance en notre capacité à chasser la tempête et nous pouvons devenir la Grande-Bretagne remarquable et moderne dont je nous sais capables. Je suis déterminée à y parvenir."

Immédiatement après ces mots, la nouvelle première ministre a disparu derrière la porte noire du 10 Downing Street, à Londres. Pour convaincre les Britanniques, Liz Truss va devoir agir vite.