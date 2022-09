Devant Westminster, les premiers Londoniens attendent l'arrivée du corps de la reine

REPORTAGE

A Londres, la ville se prépare à recevoir le cercueil d'Elizabeth II. Après un premier séjour en Écosse, Le corps de la reine d'Angleterre doit arriver d'ici à ce mardi soir dans la capitale britannique. Un moment particulièrement attendu. Le long de la Tamise, face au Parlement et à l'abbaye de Westminster, les premières personnes qui tiennent absolument à pouvoir entrer mercredi dans l'immense salle ou sera installé le cercueil de la reine, sont arrivées. Vanessa, venue de l'ouest de Londres, vient de passer sa première nuit sur sa petite chaise pliante. Elle y dormira encore la nuit prochaine.

750.000 personnes attendues

Elle espère ainsi être la première à s'incliner devant la dépouille de la souveraine. "J'ai emmené de la nourriture avec moi" pour tenir le coup, explique-t-elle. "J'ai toujours des snacks, une bouteille d'eau, des sucreries. Ma fille en a amené aussi. Une autre personne nous a même offert un thé et du café. Les policiers aussi donnaient des petits-déjeuners. Tout le personnel était formidable. Ils ont assuré la sécurité de manière brillante", assure Vanessa.

Et cette assistante administrative ne sera pas la seule à patienter de très longues heures ici, puisqu'une foule de 750.000 personnes est attendue pour cet ultime hommage à Elizabeth II, à Londres. Dans la ville, de nombreux stewards en gilet jaune sont déployés pour aiguiller les visiteurs. Et dans les rues, les militaires continuent de sceller les plaques d'égout et la police continue de déployer également de nombreux policiers pour assurer la sécurité du cortège.