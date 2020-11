EN DIRECT - Coronavirus : Jean Castex détaillera jeudi les étapes du déconfinement

EN DIRECT

En France l’horizon s’éclaircit : le président Emmanuel Macron a confirmé lors d’une allocution télévisée mercredi soir la baisse des indicateurs de suivi de l’épidémie de Covid-19. Le chef de l’Etat a également dévoilé un calendrier de déconfinement en trois étapes à partir de samedi, et étalées jusqu’au 20 janvier. Dans le reste du monde, les Etats-Unis se préparent à lancer une campagne massive de vaccination, alors que le pays reste le plus touché par la pandémie. Suivez en direct les dernières évolutions sur la situation dans le monde.

Les principales infos à retenir : En France le déconfinement se fera en trois étapes, prévues le 28 novembre, le 15 décembre, puis le 20 janvier

Jean Castex doit s'exprimer jeudi matin pour détailler les mesures annoncées par Emmanuel Macron

Les premiers vaccins seront disponibles fin décembre - début janvier

La France a dépassé la barre des 50.000 morts

Un allègement du confinement en France

Le président Emmanuel Macron a annoncé mardi un allègement du confinement, alors que le pays a franchi la barre des 50.000 décès dus au Covid-19. Cet allègement débutera samedi 28 novembre avec notamment la réouverture des petits commerces et la reprise des offices religieux. L'attestation restera nécessaire pour les sorties, mais permettra de se déplacer plus loin de son domicile (20 km) et plus longtemps (3 heures contre 1 heure actuellement).

Le 15 décembre, le confinement sera remplacé par un couvre-feu (avec une exception pour les soirées de Noël du 24 et du Nouvel An du 31) et les cinémas, théâtres et musées pourront rouvrir sous conditions. Les restaurants ne pourront toutefois rouvrir que le 20 janvier, si la situation sanitaire le permet. Quant aux bars, Europe 1 révèle ce mercredi qu'ils ne pourront pas rouvrir avant le 1er février.

Tous les trains grandes lignes devraient circuler pour les vacances scolaires si l'évolution de la situation sanitaire permet la levée du confinement comme prévu le 15 décembre, a indiqué de son côté la SNCF.

Le Premier ministre, Jean Castex, tiendra une conférence de presse jeudi matin pour détailler les annonces d'Emmanuel Macron, a indiqué Matignon peu après la fin de la prise de parole du chef de l'État.

>> A LIRE - Coronavirus : le calendrier du déconfinement

De nouvelles aides pour les entreprises

Les entreprises "qui resteront fermées administrativement" dans les prochaines semaines, comme les restaurants, pourront obtenir une aide correspondant à 20% de leur chiffre d'affaires annuel, au lieu des 10.000 euros déjà proposés par le fonds de solidarité, a indiqué mardi Emmanuel Macron. Cette mesures concerne notamment "les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement, quelle que soit leur taille."

La barre des 50.000 morts officiellement dépassée

1.005 malades du Covid-19 sont décédés au cours des dernières 24 heures à l'hôpital et en Ephad, et moins de 10.000 nouveaux cas de coronavirus (9.155) ont été recensés sur la même durée, selon les chiffres officiels publiés par Santé publique France mardi. La France a franchi la barre symbolique des 50.000 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dans l'Hexagone (50.237 morts). Le taux de positivité des tests a reculé à 13,1%, contre 13,3% lundi.

Mardi, les services de réanimation étaient occupés par 4.289 patients du Covid. Le solde de patients dans les services de réanimation est toutefois en recul, ces services comptant 165 personnes de moins par rapport à lundi. 30.622 personnes porteuses du virus étaient hospitalisées lundi (quelle que soit la gravité de leur état), soit moins que la veille (31.481).

Une nouvelle commande de vaccins pour l’UE

L'UE signera mercredi un nouveau contrat de précommande de vaccins - le sixième - avec la société américaine Moderna, pour fournir jusqu'à 160 millions de doses, a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On vous explique dans cet article pourquoi c'est l'Union européenne qui s'est chargée de passer toutes ces commandes.

Mardi soir, Emmanuel Macron s'est refusé à rendre obligatoire en France la vaccination contre le coronavirus. Il a indiqué que la vaccination débutera dès fin décembre-début janvier, avec un déploiement "massif", en commençant par les personnes sensibles.

Les pays touchés par la pandémie se préparent à des fêtes de Noël dans l'intimité

Un Noël en petit comité, sans grande réunion de famille, est sans doute "la meilleure option" en ces temps de pandémie pour la majorité des pays, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les régions allemandes plaident de leur côté pour une limitation à dix personnes issues de plusieurs foyers du nombre de participants aux fêtes de Noël et du Nouvel an, avec une mise en quarantaine avant et après les festivités. Les enfants de moins de 14 ans ne seraient pas inclus dans ce décompte.

Au Royaume-Uni, trois foyers pourront se rassembler pendant cinq jours maximum, du 23 au 27 décembre, et les familles pourront se déplacer au sein du pays, a indiqué le gouvernement.

Les Etats-Unis vont lancer une campagne massive de vaccinations

L'immense logistique nécessaire à la distribution de millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 est prête, ont assuré mardi des responsables américains, qui prévoient de distribuer 6,4 millions de doses dès le feu vert de l'Agence des médicaments (FDA) attendu dans moins de trois semaines. Et "40 millions avant la fin de l'année", a dit le général Gus Perna, le chef des opérations de l'opération Warp Speed, montée par le gouvernement de Donald Trump pour soutenir le développement et la distribution des vaccins.

De son côté, UPS accélère la production de glace pour les vaccins. Le géant de la logistique UPS a augmenté sa capacité de production de glace sèche dans ses entrepôts pour pouvoir stocker et transporter des vaccins contre le Covid-19, et a développé des congélateurs pour les petits établissements de santé. L'entreprise a indiqué qu'elle était désormais en mesure de produire plus de 500 kilos de glace sèche par heure dans ses entrepôts américains pour l'entreposage et le transport des vaccins.

Par ailleurs, le comté de Los Angeles en Californie a décidé la fermeture dès mercredi soir - et pour au moins trois semaines - des restaurants, brasseries et bars, qui ne pourront pratiquer que la vente à emporter, selon un communiqué des autorités sanitaires

Près de 1,4 million de morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 1.397.322 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 259.641 décès, suivis par le Brésil (170.115), l'Inde (134.218 morts), le Mexique (101.926 morts) et le Royaume-Uni (55.230 morts).