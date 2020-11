Ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur le déconfinement progressif

L'étau de desserre. Lors d'une allocution, ce mardi à 20 heures le président de la République Emmanuel Macron a prononcé des mots attendus par de nombreux Français. Si la France a franchi la barre des 50.000 morts du coronavirus, le reflux de la seconde vague se confirme depuis quelques jours. "Le pic de la seconde vague est passé", a affirmé le chef de l'État avant de donner le cap des prochaines semaines. Un déconfinement progressif en trois étapes, qui fixe notamment la très attendue réouverture des commerces "non-essentiels".

Réouverture des petits commerces le 28 novembre, des bars et des restaurants le 20 janvier

"Tous les commerces pourront rouvrir à compter du samedi 28 novembre au matin", a annoncé Emmanuel Macron. Une réouverture qui se fera dans le "cadre d'un protocole sanitaire strict" et jusqu'à 21 heures maximum. Si les indicateurs sanitaires sont sous la barre des 5.000 cas et des 2.500 à 3.000 patients en réanimation, les bars et les restaurants pourront ouvrir le 20 janvier, a également précisé le président.

Parallèlement, les offices des cultes seront permis dans la limite de 30 personnes, tandis que les activités extrascolaires seront autorisées. "Les librairies, disquaires et bibliothèques" pourront également rouvrir à cette date.

La règle du "un kilomètre pendant une heure" élargie

La règle du "un kilomètre pendant une heure" en vigueur pour se balader est élargie à compter du 28 novembre. Elle sera limitée à 20 kilomètres pour trois heures.

Le confinement levé le 15 décembre et remplacé par un couvre-feu

Le confinement sera levé le 15 décembre si la situation sanitaire continue à s'améliorer et sera remplacé par un couvre-feu national de 21 heures à 7 heures, avec une exception pour les soirées du 24 et du 31 décembre où la circulation sera libre, a annoncé mardi Emmanuel Macron. A compter du 15 décembre, "nous pourrons donc à nouveau nous déplacer sans autorisation, y compris entre régions, et passer Noël en famille" mais en limitant les "déplacements inutiles", a annoncé le chef de l'Etat, qui avait décrété le reconfinement le 28 octobre.

Réouverture des "salles de cinéma, des théâtres et des musées" le 15 décembre

Emmanuel Macron a annoncé la réouverture des "salles de cinéma, des théâtres et des musées" si le confinement peut être levé à cette date comme le prévoit l'exécutif. Si les nouvelles contaminations quotidiennes demeurent autour des 5.000 et le nombre de personnes en réanimation entre 2.500 et 3.000, "le confinement pourra être levé" le 15 décembre et "les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront reprendre leur activité" dans le respect d'un protocole sanitaire strict, a déclaré le chef de l'Etat lors de son allocution télévisée. "Un système d'horodatage pourra permettre l'organisation des représentations en fin de journée", a précisé le président.

Reprise des activités extrascolaires extérieures samedi, en salle le 15 décembre

Les "activités extra-scolaires en plein air, seront à nouveau autorisés" à partir de samedi, et le 15 décembre en salle. À cette date, "les activités extra-scolaires en salle pour l'accueil des enfants durant les fêtes seront à nouveau autorisées, avec des règles strictes", a-t-il précisé.

Les stations de ski fermées jusqu'à 2021 ?

Emmanuel Macron a estimé "impossible" l'ouverture des stations de sports d'hiver avant les fêtes de fin d'année en raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid-19, et indiqué que "les décisions seront finalisées très prochainement". "Une concertation a été engagée par le gouvernement avec les élus locaux et les professionnels mais il me semble toutefois impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes", a dit le président de la République, qui souhaite "préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions" et une coordination européenne sur le sujet.

La vaccination, pas obligatoire, débutera "dès fin décembre-début janvier"

La vaccination contre le Covid-19 ne sera pas obligatoire et la campagne débutera "dès fin décembre, début janvier" pour "les personnes les plus fragiles", a annoncé le chef de l'État. "Certains (vaccins) seront disponibles dès la fin décembre, début janvier, et une seconde génération arrivera au printemps", a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée, assurant que la France, avec l'Union européenne avait "sécuris(é) le nombre de doses" nécessaires.

Réouverture totale des lycées envisagée "autour du 20 janvier"

Les lycées pourront être "pleinement ouverts, avec la totalité des élèves" autour du 20 janvier, si le nombre de contaminations quotidiennes par le Covid-19 en France reste sous la barre des 5.000, a annoncé Emmanuel Macron mardi lors d'une allocution télévisée. Deux semaines après les lycées, "ce sont les universités qui pourront reprendre les cours, avec là aussi une présence physique de tous les élèves", a ajouté le président de la République, qui avait annoncé fin octobre la suspension des cours en présentiel dans les universités et grandes écoles.

"Plus contraignants" avec ceux qui ont le virus

"Nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus", a par ailleurs déclaré Emmanuel Macron. "Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante", a déclaré le chef de l'Etat, en promettant que "ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique".

Les aides aux entreprises fermées augmentées jusqu'à 20% du chiffre d'affaires

Les entreprises "qui resteront fermées administrativement" dans les prochaines semaines, comme les restaurants, pourront obtenir une aide correspondant à 20% de leur chiffre d'affaires annuel, au lieu des 10.000 euros déjà proposés, a indiqué mardi Emmanuel Macron. "Les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019 si cette option est préférable pour eux aux 10.000 euros du fonds de solidarité", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une allocution télévisée.

"Tout faire pour éviter une troisième vague" et "un troisième confinement"

Il faut "tout faire pour éviter une troisième vague" d'épidémie de Covid-19 et "tout faire pour éviter un troisième confinement", a également précisé Emmanuel Macron lors de son allocution. "Si nous ne voulons pas subir demain un troisième confinement, nous devons redoubler de vigilance : protégeons nos proches, en particulier les plus vulnérables, en portant le masque, y compris à la maison lorsque nous sommes avec des amis ou avec des parents qui n'habitent pas au quotidien avec nous", a-t-il exhorté.