EN DIRECT - Coronavirus : sous le feu des critiques, le vaccin AstraZeneca entre les mains des experts de l'OMS

EN DIRECT

La France est toujours sous la menace des variants du coronavirus, qui pourraient faire perdre à nouveau le contrôle de l'épidémie de Covid-19 et forcer au reconfinement, alors que les vacances d'hiver ont débuté dans un climat morose. Dans le reste du monde, l'Afrique du Sud a décidé de suspendre la vaccination avec AstraZeneca, une étude pointant l'efficacité limitée du produit contre le Covid-19. Lundi, les experts de l'OMS doivent formuler leurs propres recommandation sur le vaccin AstraZeneca. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Les informations à retenir : En France, les hospitalisations repartent en légère hausse

Toujours en France, la campagne de vaccination a accéléré ce week-end avec l'administration du vaccin AstraZeneca

Les experts de l'OMS se penchent lundi sur l'efficacité de ce produit, remise en cause par de plus en plus de pays

Face au variant anglais, la campagne de vaccination accélère

"Tout se jouera sur notre capacité à contrôler la progression du variant anglais. C'est désormais lui qui donne le la, et qui imposera de nouvelles restrictions le cas échéant", avertit ainsi l'épidémiologiste Arnaud Fontanet dans un entretien au Journal du dimanche. Ce désormais fameux variant était responsable de 3,3% des nouvelles contaminations en France début janvier, et de 14% à la fin du mois. "Si on continue sur cette trajectoire (...), on atteindra 30-35% à la mi-février et le nombre d'admissions à l'hôpital sera alors autour de 2.000 par jour. Le variant deviendra majoritaire autour du 1er mars", avance ce membre du Conseil scientifique, dont les recommandations guident l'exécutif.

Face à cette menace, la campagne de vaccination accélère et a bénéficié samedi du renfort du tout nouveau vaccin AstraZeneca, plus facile à transporter et conserver mais dont l'usage est limité aux moins de 65 ans. Mais avec un peu plus de 1,8 million de personnes ayant reçu au moins une première dose de vaccin vendredi, les spécialistes ne comptent pas encore sur la vaccination pour enrayer rapidement l'épidémie.

L'exécutif assume le choix de ne pas reconfiner… pour le moment

L'exécutif a toutefois fait le choix, le pari selon certains, de ne pas reconfiner le pays. Il compte sur le maintien d'un strict couvre-feu à partir de 18 heures sur l'ensemble du territoire et sur les vacances qui ont commencé samedi dans les premières académies - avec de moindres interactions sociales et la fermeture étalée des écoles jusqu'au 8 mars - pour que la situation reste sous contrôle.

"Chaque jour sans confinement est un jour qui est gagné pour les Français, pour notre économie, notre liberté, nos commerçants", a assuré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, sur CNews. Le gouvernement a également insisté sur le recours au télétravail, qui est en recul alors que de nombreuses enquêtes indiquent que le confinement est mal vécu par une part de plus en plus importante de la population.

Les hospitalisations repartent à la hausse

Selon le dernier bilan de Santé publique France, les hospitalisations et les réanimations repartent à la hausse dimanche, après une légère baisse la veille. 27.694 patients sont à l'hôpital, soit 325 de plus en 24 heures. 3.272 lits sont occupés en services de réanimations (+47). 78.965 personnes sont mortes après avoir contracté la maladie depuis le début de l'épidémie, soit 171 de plus que la veille.

Par ailleurs, Santé publique France recense un peu moins de 20.000 nouvelles contaminations entre samedi et dimanche, mais les chiffres du week-end sont généralement sous-estimés, en raison de ralentissement dans la remontée des données issues des laboratoires.

AstraZeneca : l'Afrique du Sud suspend son programme de vaccination, l'OMS se penche sur le vaccin

L'Afrique du Sud a annoncé dimanche suspendre temporairement son programme de vaccination contre le Covid-19, qui devait démarrer dans les prochains jours avec un million de vaccins développés par Oxford et AstraZeneca, après une étude révélant une efficacité "limitée" contre le variant sud-africain. Selon les premiers résultats de cette étude, réalisée par l'université du Witwatersrand à Johannesburg et pas encore été examinée par des pairs, ce vaccin est efficace à seulement 22% contre les formes modérées du variant sud-africain. Aucun résultat n'est encore disponible sur son efficacité contre les formes graves.

Le vaccin AstraZeneca/Oxford, que le Royaume-Uni a été le premier à administrer massivement à sa population dès décembre, a déjà été approuvé par plusieurs autres pays et par l'Union européenne. Mais certains gouvernements ont préféré le recommander uniquement pour les moins de 65 ans voire 55 ans, faute de données suffisantes sur son efficacité pour les personnes plus âgées. Lundi, le comité stratégique des experts en immunisation de l'OMS se réunit en visioconférence pour formuler des recommandations provisoires quant à l'utilisation de ce vaccin.

"Une attention particulière sera donnée à la discussion sur l'utilisation du vaccin sur les adultes les plus âgés", précise l'agenda de l'OMS. Avec une efficacité moyenne pour l'heure de 70%, le vaccin d'AstraZeneca/Oxford est moins probant pour l'instant que ceux de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%. Mais ce vaccin utilise une technologie plus traditionnelle que ces deux concurrents, ce qui le rend moins coûteux, plus facile à stocker puisqu'il peut être conservé dans des réfrigérateurs et non à très basse température, et donc plus adapté à des campagnes de vaccination massives.

Sortie de confinement en Israël

Salons de coiffure rouverts, clients de retour dans certaines boutiques et déplacements pouvant s'étirer sur plus d'un kilomètre : Israël commence dimanche à sortir de son troisième confinement, sur fond d'offensive de vaccinations

Portugal : l'aide espagnole déclinée

Le Portugal, dont les hôpitaux sont sous tension en raison de la pandémie, a rejeté l'offre de la région espagnole de Galice pour accueillir des patients, estimant être en mesure de faire face à la situation, a indiqué dimanche le ministère de la Santé.

La finale de la Ligue des champions de foot se jouera à Budapest

Le 8e de finale aller de Ligue des champions entre Leipzig et Liverpool se jouera à Budapest, l'Allemagne ayant interdit l'entrée sur son territoire aux voyageurs venant d'une zone où la pandémie de Covid est particulièrement active, a indiqué l'UEFA dimanche.

Par ailleurs, la Hongrie a levé dimanche le dernier obstacle à l'administration à sa population du vaccin russe Spoutnik V, avec le feu vert accordé par les autorités sanitaires nationales.

Plus de 2,3 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,3 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, dimanche. Plus de 105,7 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (463.339), devant le Brésil (231.534), le Mexique (165.786), l'Inde (154.996) et le Royaume-Uni (112.092).

Le nombre des victimes est globalement sous-évalué. Il se fonde sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé mais exclut les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques comme cela a été le cas en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.