Covid-19 : le gouvernement resserre la vis sur le télétravail, les contrôles élargis

Le Premier ministre Jean Castex a insisté : toutes les entreprises doivent désormais privilégier le télétravail afin d'éviter un troisième confinement lié à la crise du Covid-19. Et le gouvernement est bien décidé à resserrer la vis.

Pour preuve, les inspecteurs du travail vont recommencer à contacter toutes les entreprises françaises de plus de 1.000 salariés, comme ils l'avaient fait au début du deuxième confinement, afin de faire un point sur leur situation. Mais avec une nouveauté cette fois : ces contrôles vont s'élargir aux plus petites structures et seront davantage ciblés selon les secteurs d'activité.

Déterminer les efforts possibles pour les entreprises

C'est ce qu'explique Cherif Belbacha, inspecteur du travail en Moselle. "Actuellement, nous avons environ 60% des entreprises qui respectent le télétravail. Mais malgré les rappels, c'est vrai que certaines tâches qui pourraient être réalisées à distance ne le sont pas toujours", explique-t-il.

Pour autant, cet inspecteur assure agir avec pédagogie et dit ne pas avoir encore été confronté à des situations conflictuelles : "On essaie d'échanger, de comprendre ce qu'il se passe au sein de chaque entreprise. Parce qu'on ne peut pas arriver et dire 'il faut que tout le monde soit en télétravail'. Il faut aussi comprendre ce que l'employeur peut mettre en oeuvre par rapport à son activité et voir s'il y a du matériel à disposition. Les ordinateurs, les téléphones, les accès internet...Ce n'est pas encore donné à tout le monde en 2021. Donc ce sont toutes ces choses qu'il faut prendre en compte avant de donner nos observations".