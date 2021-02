Le ministre de la Santé Olivier Véran a reçu une première injection de vaccin anti-Covid

En déplacement au centre hospitalier de Melun, en Seine-et-Marne, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a reçu ce lundi une première injection de vaccin contre le Covid-19 devant les caméras. "Je n'ai rien senti, vous avez été formidable", a déclaré le ministre à l'infirmière qui a procédé à l'injection. Le vaccin Astra Zeneca, homologué la semaine dernière par les autorités sanitaires françaises, doit servir à vacciner la totalité des soignants, y compris ceux âgés de moins de 50 ans comme Olivier Véran, neurologue de formation.

"Dans les 15 jours, vacciner l'ensemble des soignants, pompiers et aides à domicile"

"A partir de maintenant, il va falloir que ça dépote", a-t-il estimé, espérant pouvoir "dans les 15 jours vacciner l'ensemble des soignants, pompiers et aides à domicile". "J'invite l'ensemble des soignants à se faire vacciner, dans leurs hôpitaux, les centres de ville, toutes les structures à leur disposition, pour pouvoir se protéger au plus vite", a déclaré un peu plus tard le ministre devant la presse.

Il a précisé que la France avait reçu "270.000 doses samedi", les premières injections ayant eu lieu dès ce week-end. "Dans deux jours, nous recevrons 300.000 doses supplémentaires, et encore des centaines de milliers de doses qui arriveront tout au long du mois de février", a encore précisé Olivier Véran.

Interrogé sur l'efficacité du vaccin Astra Zeneca sur le variant sud-africain, alors que les autorités sanitaires d'Afrique du Sud ont suspendu dimanche la campagne de vaccination à l'aide du produit de ce laboratoire, il a répondu que ce variant était très peu présent sur le territoire français. "Je continue de recommander la vaccination par le vaccin Astra Zeneca qui protège contre 99% des virus qui circulent sur notre territoire", a-t-il assuré. Il a affirmé qu'il reviendrait au centre hospitalier de Melun dans neuf à douze semaines, pour recevoir sa deuxième injection.