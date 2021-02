Crise sanitaire : "On ne peut pas faire payer la note aux Français par les impôts", assure Le Maire

Depuis le premier confinement lié à la crise du Covid-19 il y a bientôt un an, le fameux "quoi qu’il en coûte" lâché par Emmanuel Macron a été la ligne directive du gouvernement français. Pourtant, l'incertitude sur le coût final de la crise sanitaire pour l'Etat et la Sécurité sociale demeure. Selon un sondage des Echos, 76% des Français ne croient d'ailleurs pas en une non-hausse des impôts dans les mois à venir. Invité de Sonia Mabrouk lundi matin, le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a pourtant assuré une nouvelle fois que l'exécutif ne céderait pas à cette solution.

Ne pas refaire "les mêmes erreurs"

"Je comprends ce sondage. Quand nous sommes sortis de la grande crise de 2008, il a fallu payer la note et cela s'est traduit en 2012 par une augmentation massive des impôts et des prélèvements sur les Français et ça a été une catastrophe. Nous ne pouvons pas refaire la même erreur à la sortie de cette crise qui est la plus importante depuis 1929. Nous ne pouvons pas faire payer la note aux Français par les impôts. C'est un engagement que j'ai pris comme ministre des Finances, je n'augmenterai pas les impôts", a assuré Bruno Le Maire.

Faire des économies sur l'argent public

Dimanche, dans le Journal du Dimanche la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, a également souligné que l'annulation de la dette Covid-19 est "inenvisageable" et serait "une violation du traité européen qui interdit strictement le financement monétaire des États"."Cette règle constitue l'un des piliers fondamentaux de l'euro", a-t-elle expliqué dans l'hebdomadaire français.

Pour Bruno Le Maire, si cette annulation est impossible, l'exécutif devra se tourner vers d'autres options : "Une des solutions est d'avoir une croissance plus forte. Et l'autre, d'être plus économe sur l'argent public", a-t-il jugé.

