Conflit au Liban: cinq milliards de dollars de «pertes économiques» en un an

Le Liban a subi des pertes économiques dépassant les cinq milliards de dollars au cours de l'année écoulée, en raison du conflit entre l'armée israélienne et le Hezbollah, selon une estimation publiée jeudi par la Banque mondiale. L'étude précise également que près de 100 000 logements ont été endommagés. Cette analyse de la Banque mondiale (BM) se concentre sur la période allant du 8 octobre 2023 au 27 octobre 2024.

Près de 100 000 logements endommagés par les bombardements israéliens et les affrontements

Avant même les échanges de tirs transfrontaliers déclenchés en octobre 2023 entre le Hezbollah et l'armée israélienne, le Liban et ses six millions d'habitants étaient empêtrés dans un effondrement économique sans précédent depuis 2019. Et depuis septembre 2024, le conflit larvé s'est transformé en guerre ouverte, avec des bombardements quotidiens menés par l'armée israélienne sur les bastions du Hezbollah. "Le conflit a endommagé environ 99,209 logements", souligne jeudi le rapport de la Banque mondiale, précisant que 18% de ces logements sont "totalement détruits".

Environ 81% des foyers touchés se trouvent essentiellement dans le sud du pays, dans les régions de Tyr, Nabatiyé, Saïda, Bint Jbeil ou encore Marjayoun, selon la Banque mondiale.

Le PIB libanais réduit de 6,6% en 2024, amplifiant la crise économique depuis 2019

Le conflit a aussi provoqué des "pertes économiques de 5,1 milliards de dollars", principalement dans les secteurs du commerce, du tourisme et de l'hôtellerie, mais aussi l'agriculture. Quant aux "dommages" causés au bâti, l'organisation internationale les estime à 3,4 milliards de dollars. La BM considère aussi que le conflit "a réduit la croissance du PIB réel en 2024 d'au moins 6,6%. Cela s'ajoute à cinq années de forte contraction économique au Liban", rappelle la BM, en allusion à l'effondrement économique qui touche le pays depuis 2019.

Entre cette crise économique et les répercussions du conflit actuel, le Liban "perd l'équivalent de 15 années de croissances économiques", souligne l'organisation internationale.