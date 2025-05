L'agence spatiale indienne prévoit un vol habité pour 2027

L'Inde se prépare à lancer une mission orbitale sans équipage cette année, avant son premier vol habité en 2027. Ce programme, porté par l'ISRO, reflète l'ambition spatiale du pays, qui a récemment marqué son entrée dans la course à l'exploration lunaire et prépare ses astronautes pour des missions futures.

L'agence spatiale indienne a annoncé mardi qu'elle prévoyait de lancer une mission orbitale sans équipage dans le courant de l'année, avant son premier vol habité début 2027. "Cela représente la montée de l'Inde en tant que puissance spatiale mondiale", a souligné Jitendra Singh, le ministre indien de la Science et de la Technologie, dans un communiqué.

Le Premier ministre Narendra Modi a annoncé son intention d'envoyer un homme sur la Lune d'ici à 2040. "La mission orbitale sans équipage Gaganyaan ("vaisseau spatial") est en bonne voie pour être lancée plus tard dans l'année. Des essais de récupération ont déjà été menés avec la marine indienne et d'autres simulations de récupération en mer sont prévues", a précisé le ministère de l'Espace dans un communiqué.

Avec d'autres tests, cela permettra à l'Organisation Indienne de Recherche Spatiale (ISRO) d'envoyer des astronautes dans l'espace. "Ces étapes culmineront avec le premier vol habité de l'Inde en 2027, avec le lancement d'astronautes indiens en orbite à bord d'une fusée indienne depuis le sol indien", a poursuivi le communiqué.

Elle est devenue la quatrième nation à poser un engin non habité sur la Lune

L'ISRO a précisé que le vol spatial était prévu pour le "premier trimestre" de 2027. Le pays le plus peuplé du monde a affiché ses ambitions spatiales au cours de la dernière décennie, avec un programme spatial qui s'est considérablement étoffé et qui a pris de l'ampleur. "La formation des astronautes progresse également de manière régulière", ajoute le communiqué. "Quatre pilotes de l'armée de l'air indienne, sélectionnés comme astronautes désignés, ont achevé leur formation en Russie et suivent une formation complémentaire spécifique à la mission en Inde".

L'Inde a égalé les réalisations des grandes puissances à un prix beaucoup moins élevé. En août 2023, elle est devenue la quatrième nation à poser un engin non habité sur la Lune, après la Russie, les États-Unis et la Chine. L'astronaute indien Shubhanshu Shukla, 39 ans, devrait s'envoler au cours du mois de mai vers la Station spatiale internationale, devenant ainsi le premier astronaute indien à le faire et le deuxième en orbite de tous les temps.

La mission, entreprise conjointement par la NASA et l'ISRO, sera lancée depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Shukla, qui doit piloter la mission Axiom 4, fait partie des principaux candidats potentiels au programme de vols spatiaux de l'ISRO. Le voyage de Shukla dans l'espace aura lieu quarante ans après le vol emblématique de l'Indien Rakesh Sharma à bord d'un vaisseau spatial russe en 1984.