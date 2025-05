L'Inde annonce «couper l'eau» qui irrigue le Pakistan, les États-Unis appellent à une «résolution responsable»

Alors que la tension continue de monter entre l'Inde et le Pakistan après l'attentat meurtrier commis au Cachemire indien le 22 avril dernier, New Delhi a déclaré qu'elle allait "couper l'eau" à son voisin, Washington appelle les deux pays à œuvrer à une "résolution responsable".

Les États-Unis ont appelé mardi l'Inde et le Pakistan à œuvrer à une "résolution responsable" de leur différend, alors que New Delhi a déclaré qu'elle allait "couper l'eau" qui irrigue le Pakistan, en représailles à l'attentat meurtrier commis au Cachemire indien.

New Delhi a mis en cause la responsabilité d'Islamabad dans l'attentat

"Nous continuons d'exhorter le Pakistan et l'Inde à travailler à une résolution responsable qui maintienne la paix à long terme et la stabilité régionale en Asie du Sud", a déclaré à la presse Tammy Bruce, porte-parole du département d'État. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré mardi la guerre de l'eau au Pakistan en annonçant qu'il allait "couper l'eau" des fleuves qui prennent leur source en Inde et irriguent le Pakistan.

La porte-parole n'a pas commenté directement les propos de Narendra Modi, mais indiqué que les États-Unis restaient "engagés". "Nous restons en contact avec les gouvernements des deux pays à plusieurs niveaux", a-t-elle affirmé. L'attentat du 22 avril, qui n'a pas été revendiqué, a fait 26 morts dans la ville touristique de Pahalgam, dans le Cachemire indien.

New Delhi a mis en cause la responsabilité d'Islamabad, qui l'a catégoriquement démentie. Les deux pays sont sur le pied de guerre depuis cet attentat, le plus meurtrier visant des civils commis depuis plus de vingt ans dans la partie indienne de cette région à majorité musulmane.