Avant le conclave, les cardinaux appellent à la paix en Ukraine et au Moyen-Orient

À la veille du début du conclave, les cardinaux ont appelé mardi à "une paix juste et durable" en Ukraine, au Moyen-Orient et "dans tant d'autres parties du mondes", a indiqué le service de presse du Vatican. Ils ont commencé à emménager dans les logements du Vatican où ils résideront le temps du conclave.

Les cardinaux réunis à Rome en vue du conclave ont appelé mardi à "une paix juste et durable" en Ukraine, au Moyen-Orient et "dans tant d'autres parties du mondes", a indiqué le service de presse du Vatican. "Nous les cardinaux (...) constatant avec regret qu'il n'y a pas eu de progrès enregistrés pour favoriser les processus de paix en Ukraine, au Moyen-Orient et dans tant d'autres parties du monde (...) invitons tous les fidèles à intensifier leurs prières au Seigneur pour une paix juste et durable", ont-ils affirmé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les cardinaux emménagent au Vatican

Les cardinaux commencent mardi à emménager dans les logements du Vatican où ils résideront le temps du conclave, à la veille de leur réunion historique à huis clos pour élire le successeur du pape François. Plus de deux semaines après la mort du jésuite argentin, les 133 cardinaux électeurs s'enfermeront à partir de mercredi après-midi sous les majestueuses fresques de la chapelle Sixtine pour un conclave qui s'annonce particulièrement ouvert.

Mardi matin, les cardinaux, électeurs (âgés de moins de 80 ans) ou non, se sont retrouvés pour la dernière réunion préparatoire, évitant les micros et caméras d'une centaine de journalistes de nombreux pays, signe de la médiatisation planétaire de l'évènement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Avant la fermeture des portes de la chapelle Sixtine mercredi après-midi, les cardinaux jureront de garder le secret absolu, sous peine d'excommunication s'ils révèlent ce qui se passe au conclave. Il leur sera interdit de communiquer avec le monde extérieur tant qu'ils n'auront pas élu un nouveau pape.