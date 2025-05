Conclave : place Saint-Pierre, les stratégies entre cardinaux élaborées autour de repas dans des restaurants locaux

Avant de débuter le conclave visant à désigner le nouveau souverain pontife, les cardinaux ont appris à mieux se connaître lors des congrégations générales. Ces dernières se prolongeant souvent autour de déjeuners ou de dîners dans des restaurants locaux, davantage propices à d'intenses échanges.

Dès ce mercredi après-midi, les 133 cardinaux électeurs vont s'enfermer dans la chapelle Sixtine pour débuter l'élection du nouveau pape. Des cardinaux venus du monde entier, parmi lesquels cinq français, et qui ne se connaissent pas beaucoup.

Ces derniers jours, ils avaient donc à cœur de mieux se découvrir lors des congrégations générales, des réunions qui se prolongent souvent lors de dîners ou de déjeuners dans des restaurants locaux.

"Là où les stratégies sont préparées"

Une terrasse en extérieur, un patio et une grande salle, le restaurant Romolo à deux pas de la place Saint-Pierre est une adresse typiquement italienne, où certains cardinaux ont leurs habitudes. "Plusieurs sont venus, nous en connaissons plus d'un et nous espérons que l'un d'eux, venus manger dans notre restaurant, deviendra le pape. Nous sommes très discrets et nous ne nous mêlons pas de ce qu'ils disent, d'ailleurs, nous n'entendons pas de quoi ils parlent", assure au micro d'Europe 1 Luigi, le gérant de l'établissement.

Autour d'antipastis, d'un plat de pâte, d'un poisson ou d'une viande cuisinée à l'italienne, le contact est plus direct que lors des réunions préparatoires appelées "congrégations". "Les congrégations, il y a un mec qui parle et les autres écoutent, donc il y'a peu d'échanges. Les échanges se font à des tables rondes, mais des tables de repas, autour de la place Saint-Pierre [...] c'est là où les stratégies sont préparées", explique un journaliste vaticaniste pour un quotidien néerlandais.

Jusqu'à l'élection du nouveau pape, les cardinaux devront rester à l'isolement au Vatican, mais les repas pris en commun seront aussi l'occasion d'intenses échanges.