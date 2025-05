Le saviez-vous ? N'importe qui (ou presque) peut être élu pape

Si dans la pratique, le futur souverain pontife est toujours issu des cardinaux électeurs depuis des siècles, ces derniers pourraient, selon la loi du conclave, choisir un homme qui ne soit pas nécessairement religieux. À condition qu'il soit baptisé.

Jour J au Vatican, avec le début du conclave ce mercredi après-midi. 133 cardinaux-électeurs doivent s’enfermer dans la chapelle Sixtine pour élire le futur pape. Et si c’est à chaque fois l’un d’entre eux qui est nommé souverain pontife, les cardinaux auraient le droit de choisir comme pape un homme baptisé qui ne soit pas nécessairement religieux.

Un précédent en 1271

C’est une subtilité juridique que les spécialistes du droit canon, le droit de l’Église, connaissent bien. "C'est théorique, mais tout fidèle dans l'Église, s'il est un homme, pourrait être élu pape. Le droit canonique de l'Église actuellement, et d'ailleurs la loi qui concerne le conclave le dit : on peut élire une personne qui ne soit pas encore ordonnée, et qu'il faudrait ordonner pour qu'on puisse prononcer cette fameuse formule 'Habemus papam', nous avons un pape !", explique Patrick Valdrini, prêtre universitaire et chanoine du Latran, une basilique romaine qui appartient au Vatican.

Et c’est arrivé en 1271, après le plus long conclave de l’histoire, qui a duré près de trois ans. Les cardinaux n’arrivaient pas à se mettre d’accord pour nommer l’un d’entre eux et avaient fini par jeter leur dévolu sur un homme qui n’était pas des leurs. Tebaldo Visconti, un archidiacre, qui n’était même pas prêtre mais qui était loué pour sa piété et son sens de la diplomatie. Il fut donc ordonné et prit le nom de Grégoire X.

Cette élection respecte donc tout à fait la règle théorique, mais, dans la pratique, depuis des siècles, les cardinaux électeurs votent pour l'un d'entre eux.