Un «connaisseur de l'Europe» : le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz félicité par les dirigeants européens

Après un échec retentissant au premier tour, le conservateur Friedrich Merz a finalement été élu chancelier d'Allemagne par les députés du Bundestag à l'issue du second tour ce mardi. Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky ou encore Giorgia Meloni lui ont adressé leurs félicitations.

C'est dans la douleur que le conservateur Friedrich Merz a été élu mardi chancelier allemand par les députés, en étant obligé de s'y prendre à deux reprises. Un signe des difficultés qui l'attendent au pouvoir à un moment pourtant charnière pour son pays. Malgré ce contexte pesant, des chefs d'État européens et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont salué cette élection.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Von der Leyen se réjouit de travailler avec Merz pour une "Europe forte"

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a félicité mardi l'Allemand Friedrich Merz pour son élection au poste de chancelier, saluant un "connaisseur de l'Europe". "Ensemble, nous travaillerons pour une Europe forte et plus compétitive", a-t-elle déclaré sur le réseau social X. "Je me réjouis de notre collaboration sur un ambitieux agenda européen commun", a renchéri le président du Conseil, Antonio Costa.

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl, lieber @_FriedrichMerz.



Mit Dir zieht ein ausgewiesener Freund und Kenner Europas ins Kanzleramt ein.



Wir werden uns gemeinsam für ein starkes und wettbewerbsfähigeres Europa einsetzen.



Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit! — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2025

Zelensky "félicite" Merz et dit espérer voir "davantage le leadership allemand" en Occident

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a "félicité" mardi le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz pour son élection et espéré voir "davantage le leadership allemand" sur le Vieux Continent et dans les relations avec les Etats-Unis, "alors que l'avenir de l'Europe est en jeu".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous espérons sincèrement que l'Allemagne deviendra encore plus forte et que nous verrons davantage le leadership allemand s'affirmer dans les affaires européennes et transatlantiques", a écrit Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Macron donne rendez-vous mercredi à Paris à Merz pour rendre le moteur franco-allemand "plus fort que jamais"

Emmanuel Macron a félicité mardi le nouveau chancelier conservateur allemand Friedrich Merz pour son "investiture" et lui a donné "rendez-vous" mercredi à Paris pour "rendre le moteur et le réflexe franco-allemand plus forts que jamais".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"À nous d'accélérer sur notre agenda européen de souveraineté, de sécurité et de compétitivité. Pour les Français, pour les Allemands et pour tous les Européens", a déclaré le président français sur le réseau X, après l'élection de Friedrich Merz au deuxième tour par les députés du Bundestag.

Félicitations pour votre investiture, cher Chancelier @_FriedrichMerz !



À nous de rendre le moteur et le réflexe franco-allemand plus forts que jamais.



À nous d’accélérer sur notre agenda européen de souveraineté, de sécurité et de compétitivité.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2025

La relation Italie-Allemagne "fondamentale" pour "relancer la compétitivité" en Europe, dit Meloni

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a félicité mardi le nouveau chancelier conservateur allemand Friedrich Merz, jugeant "fondamentale" la coopération entre leurs pays, premières puissances industrielles de l'UE, pour "relancer la compétitivité" du bloc.

La suite après cette publicité

"L'Allemagne et l'Italie, les deux économies manufacturières les plus importantes d'Europe, peuvent faire la différence pour relancer la compétitivité, en particulier dans la filière automobile", a déclaré Giorgia Meloni dans un communiqué.