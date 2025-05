Au Vatican, les cardinaux profitent de leur dernière sortie publique à la veille de l'ouverture du conclave

À quelques heures du début de l'élection pour élire le nouveau Saint-Père, les cardinaux se sont réunis une dernière fois ce matin pour préparer le conclave et discuter des qualités que devra avoir le futur pape. L'envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome a recueilli les confidences de certains d'entre eux à la sortie de la dernière congrégation générale qui se tenait place Saint-Pierre.

Le Vatican peaufine les derniers détails avant l'ouverture du conclave. Les cardinaux se sont réunis, ce mardi, pour la dernière fois en congrégation générale, ces réunions préparatoires à l'élection du prochain souverain pontife. Le cardinal Goh, archevêque de Singapour, semble serein.

"C'est fort en émotion, oui"

Il répond aux nombreux journalistes qui le sollicitent à l'occasion de sa dernière sortie en dehors des murs du Vatican. "On a échangé sur nos réflexions et sur les choses que le pape François a faites de bien pour tout le monde et que nous voulons poursuivre", a déclaré le cardinal Goh.

Ce soir, il retourne au Vatican, prendre possession de sa chambre, dans la résidence Sainte-Marthe, derrière la basilique Saint-Pierre, où logent, pendant la durée du conclave, les 133 cardinaux électeurs originaires du monde entier. Le cardinal italien Mario Zenari a prévu d'y être pour le dîner.

"Je dois aller faire ma valise pour aller à Sainte-Marthe. C'est fort en émotion, oui, on se connaît plus ou moins bien les uns les autres, mais on pourra, en étant tous à Sainte-Marthe, continuer à communiquer entre nous, les électeurs", a rapporté Mario Zenari.

Et ce matin, lors de cette dernière réunion avant le conclave, l'anneau du pêcheur, porté par le pape François, a été officiellement brisé pour que le futur souverain pontife puisse en porter un autre, symbole de la charge qu'il acceptera d'endosser.