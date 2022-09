Funérailles d'Elizabeth II : les réservations d'Eurostar en hausse de 15% ce week-end

Ce week-end, tous les chemins mèneront à Londres. Alors que le Royaume-Uni se prépare aux obsèques de la reine Elizabeth, qui se tiendront lundi à 20h30, de nombreux visiteurs sont attendus dans la capitale britannique, y compris en provenance de l'Hexagone.

Au micro d'Elisabeth Assayag, dans La France bouge, Jacques Gounon, le président de Getlink, opérateur du tunnel sous la Manche, a indiqué que les réservations d'Eurostar connaissaient une hausse notable pour vendredi et samedi. "De l'ordre de 10 à 15%", annonce-t-il. "Il y aura certainement des Britanniques mais aussi des Français et notamment des Français des Hauts-de-France qui sont plus sensibles à la présence britannique, même si on ne connaît pas les nationalités dans le détail", a-t-il ajouté.

Tous ces voyageurs feront leur retour lundi en France, après les funérailles d'Elizabeth II. De quoi entraîner une hausse significative du trafic à la fois dans les trains mais aussi dans la partie routière du tunnel. Pour prévenir cette forte affluence, l'entreprise Getlink a mis au point une logistique parfaitement huilée.

"On est préparés"

"On a la chance d'avoir une organisation extrêmement flexible. Il y a 400 trains dans le tunnel tous les jours et toutes les nuits. On a des navettes qui transportent les voitures et qui passent tous les quarts d'heure donc il suffit d'en rajouter et on a, à ce moment-là, une fréquence qui peut tomber à un départ toutes les dix minutes", développe Jacques Gounon, faisant référence à ces grands wagons capables d'emmener avec eux plusieurs véhicules.

Le patron de Getlink rappelle que le gestionnaire du tunnel a déjà été confronté par le passé à d'importants pics de fréquentation. "Il y a eu les Jeux olympiques à Londres, les Coupes du monde de rugby, le Bol d'or qui a attiré énormément de motards et donc on est très préparés à gérer des pics de trafic importants", assure-t-il sur Europe 1.