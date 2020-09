Retour de Rabiot, débuts de Camavinga, protocole sanitaire : qu'attendre de Suède-France?

Après dix mois de pause forcée en raison de l'épidémie de coronavirus, c'est l'heure de la reprise pour les joueurs de l'équipe de France. Les Bleus entament leur campagne de Ligue des nations en Suède ce samedi, à 20h45, à huis clos. Le match, qui se tient dans un contexte perturbé par la crise sanitaire, sera peut-être l'occasion pour le jeune prodige Camavinga de faire ses débuts, et pour Adrien Rabiot de faire son grand retour.

Joueurs contaminés, huis clos, manque de rythme : drôle de reprise

Pour les Bleus, c'est une éternité qui s'est écoulée entre leur dernier match en Albanie, en novembre 2019, et cette reprise. L'ambition est donc de "remettre la machine en route", comme l'a indiqué le sélectionneur Didier Deschamps. Mais le coach français et ses joueurs arrivent "dans un contexte particulier", a-t-il également averti. Tout d'abord, le match se déroulera à Stockholm dans un stade vide, en raison des restrictions dues à la crise sanitaire.

Par ailleurs, l'équipe de France est confrontée à une grande "disparité" de niveau physique entre les internationaux qui ont repris en club, et ceux qui attendent de lancer leur saison. Le capitaine Hugo Lloris par exemple se range dans la seconde catégorie, lui qui n'a pas encore disputé le moindre match officiel cette saison avec Tottenham. Même chose pour Olivier Giroud, en phase de reprise après avoir été au charbon de fin juin à début août avec Chelsea. "Pour ma part, j'ai eu une petite semaine d'entraînement avant de venir ici, je suis encore en préparation, c'est la première fois que ça nous arrive", a expliqué jeudi l'attaquant de bientôt 34 ans dans une vidéo diffusée par la FFF.

La pandémie de Covid-19 continue d'ailleurs de compliquer singulièrement la reprise. La contamination de plusieurs joueurs de l'équipe de France a encore assombri cette rentrée des classes, à neuf mois de l'Euro-2020 reporté d'un an. Après Paul Pogba, forfait juste avant l'annonce de la liste, le jeune milieu lyonnais Houssem Aouar a dû renoncer à sa première convocation à Clairefontaine, également après un test positif au nouveau coronavirus. Jeudi soir, le nom de Steve Mandanda s'est ajouté in extremis à cette liste noire, privant le gardien N.2 des Bleus du déplacement en Suède et de la réception de la Croatie, mardi au Stade de France pour la seconde édition de la Ligue des nations. Dans l'incapacité de remplacer le Marseillais, Didier Deschamps devra composer avec le seul Mike Maignan en doublure de Lloris pour le match à Solna.

La grande première de Camavinga ?

Les projecteurs seront sans doute braqués sur lui. A 17 ans, Eduardo Camavinga pourrait devenir le joueur le plus précoce en équipe de France depuis l'après-guerre. En attendant, le Rennais, appelé en renfort après le forfait de Pogba, a conquis ses nouveaux coéquipiers en sélection, séduits par la fraîcheur et la "maturité" du bizut. "Par mon travail, c'est arrivé tôt. Mais il ne faut pas trop se prendre la tête, vivre au jour le jour et profiter de chaque instant", a relativisé la jeune pépite du Stade rennais, nimbée de "joie, fierté et honneur".

Mais Camavinga ne sera pas le seul nouveau à, peut-être endosser pour la première fois le maillot bleu. Didier Deschamps a également fait appel au défenseur de Leipzig Dayot Upamecano, particulièrement en vue lors du tournoi final de la Ligue des champions.

Le retour inattendu de Rabiot

Un autre Bleu sera scruté, mais pas pour un record à battre ni une première sélection à honorer : Adrien Rabiot, le milieu de la Juventus, qui n'a plus été vu sous le maillot tricolore depuis son refus d'être réserviste au Mondial-2018. Rabiot "a retrouvé un très, très bon niveau avec son club. Il s'est passé ce qui s'est passé, on ne peut pas revenir en arrière, ni nous ni lui", a commenté Deschamps en conférence de presse.

La sixième et dernière sélection de Rabiot remonte à mars 2018. Et l'ancien Parisien sait qu'il a des choses à prouver. "Il n'y a pas eu un match où j'ai été vraiment bon en Bleu", mais depuis "j'ai vécu pas mal de choses dans ma vie, pas toujours très simples à vivre, ça m'a fait grandir", a expliqué le joueur de 25 ans. Des excuses, en revanche, il n'en donnera pas puisque, selon lui, "il n'y a jamais eu d'affront fait au sélectionneur ou d'agressivité". Son souhait, désormais ? "Pouvoir me montrer, m'affirmer dans cette équipe".