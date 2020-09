Bleus : testé positif au Covid-19, Steve Mandanda forfait en Suède et contre la Croatie

Le gardien marseillais de l'équipe de France de football Steve Mandanda est forfait pour le rassemblement dans le cadre de la Ligue des nations, après avoir été testé positif au Covid-19. Comme le stipulent les règlements de l’UEFA, l’ensemble de la délégation française a subi un test virologique, dit PCR, mercredi en début d’après-midi à Clairefontaine, dans l’optique de son déplacement en Suède pour la rencontre de Ligue des nations, samedi à 20 h 45 à Solna.

Mandanda va quitter le groupe

Le Dr Franck Le Gall, médecin de l’équipe de France, a pris connaissance des résultats de l’ensemble de ces tests ce jeudi. Celui de Steve Mandanda étant positif au Covid-19, le gardien de but a effectué un second test PCR dans la journée. Ce nouveau test s’est également révélé positif. Steve Mandanda ne pourra donc pas participer au match en Suède et quittera le groupe vendredi matin.

Le gardien marseillais ne sera cependant pas remplacé. Le match, lui, aura bien lieu avec un départ des Bleus prévus vendredi matin à 9 h.

De nouveaux tests Covid-19 sont prévus lundi, en amont du match face à la Croatie.