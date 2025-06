Ligue des nations : à quelle heure et sur quelle chaîne voir la demi-finale entre l'Espagne et la France ?

Ce jeudi, les Bleus défient l'Espagne à Stuttgart en demi-finale de Ligue des nations. L'occasion pour les hommes de Didier Deschamps de prendre leur revanche sur la demi-finale perdue à l'Euro 2024 contre Lamine Yamal et les siens. Voici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match.

Les Bleus ont une revanche à prendre. Ce jeudi à Stuttgart, l'Équipe de France affronte l'Espagne en demi-finale de Ligue des nations. Après la désillusion en demi-finale de l'Euro 2024 et le but exceptionnel de Lamine Yamal, Kylian Mbappé et les siens vont devoir se surpasser s'ils espèrent défaire le vainqueur du dernier Euro et se qualifier en finale. La course au Ballon d'Or 2025 est, peut-être, aussi en jeu entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal.

Une Roja très dangereuse

La sélection espagnole n'est pas à sous-estimer. Les Espagnols sont, pour le moment, invaincus en Ligue des nations cette saison (8 matchs, 6 victoires et 2 nuls) et ont su se défaire des Pays-Bas en quart de finale. Malgré les blessures d'Alejandro Grimaldo et d'Ayoze Perez, les hommes de Luis de la Fuente ont toutes les qualités d'une équipe très dangereuse.

Des joueurs de côté déstabilisants, à l'image de Nico Williams et de Lamine Yamal, sérieux candidat au Ballon d'Or 2025. Un milieu de terrain très technique, qui contrôle parfaitement le jeu, avec Pedri, Dani Olmo, Mikel Merino, Isco ou encore le récent vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, Fabian Ruiz.

Enfin, l'Espagne possède une défense solide et sérieuse grâce à Pau Cubarsí et Dean Huijsen, deux révélations cette saison. Les buts seront sûrement gardés par David Raya, très à l'aise balle au pied et plutôt bon dans sa cage avec la sélection (10 matchs, 4 buts encaissés).

Des absents importants côté Bleus

Côté Bleus, c'est plus compliqué. Avec un bilan de 5 victoires, 1 nul et 2 défaites cette saison en Ligue des nations, les hommes de Didier Deschamps ont dû se surpasser pour se qualifier. Menés 2-0 après le quart de finale aller contre la Croatie, l'Équipe de France a renversé la vapeur au match retour, dans le sillage d'un excellent Michael Olise (1 but et 1 passe décisive) avant de l'emporter aux tirs au but.

Cette fois-ci, le sélectionneur devra se passer de plusieurs éléments importants, blessés, comme Eduardo Camavinga, William Saliba, Jules Koundé et Dayot Upamecano. En défense, l'Équipe de France pourra tout de même compter sur Ibrahima Konaté, Benjamin Pavard, Théo Hernandez mais aussi son frère, Lucas, de retour avec la sélection et champion du monde en 2018. Mike Maignan devrait être titulaire dans les buts.

Au milieu de terrain, les tricolores s'appuieront sur Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Mattéo Guendouzi ou encore le jeune champion d'Europe, Warren Zaïre-Emery. Désiré Doué, la nouvelle coqueluche du football français après son doublé en finale de la Ligue des champions, est aussi capable de jouer au milieu, mais d'après les déclarations de Didier Deschamps en conférence de presse, le joueur de 20 ans pourrait être amené à évoluer plus haut sur le terrain.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, l'un des favoris au Ballon d'Or 2025, Bradley Barcola, Michael Olise, Marcus Thuram, Randal Kolo Muani ou encore Rayan Cherki animeront le secteur offensif. Mais les Bleus pourraient accuser un déficit de fraîcheur physique. Sept joueurs ont disputé samedi la finale de la Ligue des champions, dont cinq jouant au PSG et ayant fêté la première coupe aux grandes oreilles du club.