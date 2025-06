«On peut mourir tranquille» : l'ambiance phénoménale des Champs-Élysées au lendemain du sacre du PSG en Ligue des champions

Ce dimanche après-midi, une parade des joueurs du PSG s'est déroulée sur les Champs-Élysées afin de célébrer la victoire samedi du club de la capitale en finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan (5-0). Les supporteurs parisiens sont, plus que jamais, heureux de porter les couleurs rouge et bleu.

Après leur victoire historique en finale de Ligue des champions face à l'Inter (5-0), les joueurs du PSG ont descendu les Champs-Élysées ce dimanche après-midi afin de célébrer leur première coupe aux grandes oreilles avec leurs supporteurs.

"On peut mourir tranquille"

L'ambiance était phénoménale sur les Champs-Élysées. Ousmane Dembélé et les siens ont remonté toute l'avenue sur deux bus à impériale aux couleurs du Paris-Saint-Germain, rouge et bleu. Il y avait des chants, des drapeaux et des supporters très émus.

Certains sont venus du sud de la France, d'autres du nord ou encore des Ardennes parce qu'ils suivent le club depuis plus de 30 ans et ils ne voulaient pas manquer ça. "Génial, un gros rêve qui se réalise. On n'a pas dormi de la nuit, on a beaucoup pleuré, mais de joie", dit un premier supporteur.

"Vraiment incroyable, un souvenir à vie", estime une supportrice. "Après ça, comme il dirait Thierry Roland : 'On peut mourir tranquille'. Deux enfants, deux Coupes du Monde, une Ligue des champions, on peut mourir tranquille !", se réjouit un autre fan du club.

"C'est démentiel, c'était inespéré, incroyable et franchement, on est super contents d'être là aujourd'hui pour les célébrer", explique cette supportrice. Les joueurs étaient à fond, même le personnel était à fond. C'était magnifique. En tout cas, profitez bien", rappelle ce dernier supporteur.

L'ambiance était bon enfant. Il y a quand même eu quelques gaz lacrymogènes qui ont été tirés pour disperser certains supporteurs qui souhaitaient rentrer dans une zone limitée. La jauge maximale fixée par les autorités était de 110.000 personnes. Avant de se rendre au Parc des Princes pour conclure les festivités, le PSG était à l'Élysée, accueilli par le président de la République Emmanuel Macron.