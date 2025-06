Cyril Hanouna - PSG : «Ousmane Dembélé remplit parfaitement le cahier des charges du Ballon d’Or», estime Jacques Vendroux

Après un quadruplé historique avec le Paris Saint-Germain et le titre de meilleur joueur de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé devient un sérieux prétendant pour devenir le Ballon d'Or de la saison. Pour Jacques Vendroux, invité de l'émission "On marche sur la tête", l'attaquant parisien "remplit parfaitement le cahier des charges" de ce titre individuel.

Un nouveau Ballon d’Or français ? L'attaquant du PSG Ousmane Dembélé a été désigné joueur de la saison de Ligue des champions par l'UEFA dimanche, au lendemain de la finale remportée par le club contre l'Inter Milan à Munich (5-0).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Cette récompense pourrait peser lourd en vue du Ballon d'Or, distinction individuelle suprême, qui sera décerné le 22 septembre. Ousmane Dembélé a inscrit 33 buts et donné 15 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

"Il fait partie des trois favoris"

L'attaquant, déjà précieux au PSG où il est arrivé à l'été 2023, a pris une nouvelle dimension durant l'hiver de cette saison après avoir été replacé en "faux numéro 9", mélange de meneur de jeu et d'avant-centre, par son entraîneur Luis Enrique.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Et pour Jacques Vendroux, chroniqueur sportif et invité de l’émission On marche sur la tête, "Ousmane Dembélé remplit parfaitement le cahier des charges du Ballon d’Or". "Il est champion de son pays, très important, il a gagné la Coupe de France, le Trophée des champions et maintenant la Ligue des champions. Ce sont des preuves, et normalement, il fait partie des trois favoris", estime-t-il.