Ligue des nations : l'équipe de France se qualifie pour «le Final Four» après une séance de tirs au but contre la Croatie

Après la défaite 2 à 0 à Split, l'équipe de France devait réaliser une remontée spectaculaire contre la Croatie. Les Bleus l'ont fait grâce à des buts de Michael Olise et d'Ousmane Dembélé. Les deux nations sont allées jusqu'aux prolongations et aux tirs au but (5-4). Les Bleus affronteront l'Espagne en demi-finales.