Les Bleus ne disputeront pas la 4e finale de leur histoire à l'Euro. Les hommes de Didier Deschamps ont été battus en demi-finale de cette édition 2024 par l'Espagne (2-1). Randal Kolo Muani avait pourtant ouvert le score pour les Tricolores avant que la Roja ne renverse la table par l'intermédiaire de Lamine Yamal - devenu à 16 ans et 362 jours le plus jeune joueur à marquer dans cette compétition - et de Jules Koundé, buteur contre son camp.

>> Plus d'informations à suivre