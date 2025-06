PORTRAIT - De la Bretagne au PSG, Désiré Doué, itinéraire d’un jeune footballeur surdoué

Samedi soir, à Munich (Allemagne), le jeune Désiré Doué est devenu une star mondiale en marquant deux buts et en délivrant une passe décisive en finale de Ligue des champions. Une performance XXL, du jamais-vu à ce stade de la compétition, qui a permis au PSG de décrocher son premier sacre en C1. Retour sur le phénomène de 20 ans.

L'éclosion. Le joueur du PSG Désiré Doué est devenu une star mondiale après avoir marqué deux buts et réussi une passe décisive en finale de Ligue des champions. Élu meilleur joueur de cette rencontre, l’ailier parisien, également sacré meilleur jeune joueur cette saison en coupe d’Europe, est un véritable crack. L'attaquant, adulé par les fans du PSG, fête ce mardi ses 20 ans. Et Désiré Doué porte bien son nom.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"U ne mentalité de champion"

Doué, il l’est car il s’est très rapidement adapté au PSG après avoir fait ses classes en Bretagne. Avant de devenir la nouvelle idole du Parc des Princes, Désiré Doué a débuté le football à Rennes, dans le plus grand anonymat. C’est là, au centre d'entraînement de la Piverdière que le natif d’Angers, né en 2005, a fait ses gammes avant d’éclore au plus haut niveau.

Dès l’âge de 11 ans, “Dez”, comme on le surnomme, était le meilleur jeune joueur du club breton. Son entraîneur à l’époque, Pierre Emmanuel Bourdeau, qui a également formé Ousmane Dembélé, avait immédiatement décelé son potentiel hors norme : "Il avait déjà des qualités d'athlètes plus jeune, à l’aise des deux pieds, avec des qualités de passe, une mentalité de champion, bosseur, orienté déjà vers sa réussite et quels moyens il devait mettre en place pour réussir", souligne-t-il au micro d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi PSG : Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de la Ligue des champions

Le technicien loue sa faculté à créer du danger grâce à une technique hors pair mais aussi son mental d’acier : "C’est un garçon bien construit qui a une superbe mentalité. On est très fier de lui ! Il trace sa route maintenant. C’est un joueur complet avec la capacité de pouvoir éliminer, très bon dans les petits espaces et avec des qualités athlétiques de haut niveau. C’est un joueur complet, capable de marquer et de faire des passes décisives !"

Son formateur n’est pas surpris par les performances XXL de son ancien poulain

Désiré Doué joue son premier match professionnel avec le Stade Rennais en août 2022 et devient champion d’Europe des moins de 17 ans avec l’équipe de France. Mais il a fallu lui donner quelques clefs pour réussir poursuit son formateur : "On l’a accompagné dans ce chemin-là et c’est sans doute le plus gros travail qu’on ait eu à faire avec lui, c’était de mettre son talent au service de l’équipe en faisant en sorte qu’il prenne du plaisir aussi."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Son ancien entraîneur à Rennes est admiratif notamment de ses performances en Ligue des champions mais il n’est pas surpris : "Désiré se nourrit de la difficulté, plus la marche est haute, plus il aime ça, c’est un garçon extrêmement ambitieux, qui se nourrit de la pression. C’est très fort ce qu’a fait Désiré en finale de Ligue des champions mais quand on le connaît bien, ce n’est pas si surprenant que ça."

Désiré Doué est très ambitieux et veut gagner d’autres trophées

Recruté pour 50 millions d’euros par le PSG il y a moins d’un an, Désiré Doué devient rapidement indispensable. L'ailier marque le pénalty décisif face à Liverpool en Ligue des champions avant sa démonstration en finale. Et ce n’est pas fini, prédit Pierre Emmanuel Bourdeau. "Il est très très haut. Mais quand on le connaît, on sait qu’il ne va pas s’arrêter là-dessus, il est ambitieux et veut revivre ce qu’il a vécu il y a quelques jours, on verra où ça le mènera", estime-t-il.

La suite après cette publicité

Désiré Doué rejoint maintenant les bleus pour les demi-finales de la Ligue des nations face à l’Espagne, prévues jeudi, avec un objectif désormais : gagner la coupe du monde !