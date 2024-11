À Paris, il est déjà un pilier. Bradley Barcola, ailier gauche français du PSG, est aujourd'hui vu comme la force offensive numéro 1 des Parisiens (13 matchs, 8 buts et 2 passes décisives avec le PSG) devant Ousmane Dembélé et succède donc à Kylian Mbappé, parti cet été en direction du Real Madrid. Arrivé en août 2023 en provenance de l'Olympique lyonnais (OL) contre 50 millions d'euros (45M€ + 5M€ de bonus), le natif de la capitale des Gaules s'est rapidement intégré dans les plans de Luis Enrique.

L'histoire de "Bambi"...

L'histoire d'amour entre le football et Bradley Barcola débute grâce à son grand frère, Malcolm Barcola. Le jeune Bradley assiste aux entraînements de Malcolm, gardien de but professionnel et international togolais, qui a notamment joué pour l'OL entre 2016 et 2022. Le petit Barcola n'attend donc plus qu'une chose : jouer à son tour au football.

En 2008, Bradley débute alors dans un club local et signe deux ans plus tard chez les "Gones". Grand fan de Cristiano Ronaldo, Barcola est un grand travailleur à l'image de son modèle, et finit par signer son premier contrat professionnel en septembre 2021. Le commencement d'une aventure prometteuse puisqu'il dispute son premier match en novembre de la même année.

© JEAN CATUFFE / DPPI via AFP

Mais c'est la saison suivante (2022-2023) que Bradley Barcola explose réellement. Auteur de 7 buts et 9 passes décisives en 31 matchs, il brille surtout par ses qualités de dribble. Une nouvelle pépite est née et cela n'a pas échappé aux plus grands clubs européens, dont le PSG qu'il rejoint en août 2023.

Des débuts prometteurs avec le PSG

À peine arrivé sous les ordres de Luis Enrique, Bradley Barcola est déjà confronté à une rude épreuve. Pour son premier match avec le club de la capitale en septembre 2023, il doit affronter son ancienne équipe, l'Olympique Lyonnais, alors qu'il vient d'y jouer plus de la moitié de sa vie. La tâche est d'autant plus difficile avec les sifflets du Groupama Stadium à l'encontre de son ancienne pépite, partie de son club formateur pour un rival du championnat. Finalement, Barcola rendra une copie bien pâle avec 0 tir cadré et 0 dribble réussi.

© Matthieu Mirville / DPPI via AFP

Dès le match suivant, il est aligné titulaire pour affronter l'Olympique de Marseille. Alors qu'il s'attendait à ne pas disputer la rencontre, Luis Enrique lui redonne une chance, qu'il va saisir cette fois-ci. Durant la soirée, il devient la bête noire du latéral droit Marseillais, Jonathan Clauss, international français. Bradley Barcola remporte 10 duels sur les 14 qu'il a disputés dans la soirée, faisant de lui le joueur qui en a remporté le plus, devant Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Victoire 4-0 au Parc des Princes.

Cette saison, Bradley Barcola meilleur buteur de Ligue 1...

Au fil de la saison, Barcola monte en puissance et devient l'un des titulaires indiscutables de son entraîneur espagnol. Il est installé en attaque aux côtés de Mbappé et Dembélé et terminera sa saison au PSG avec 5 buts et 9 passes décisives en 39 matches.

© Ibrahim Ezzat / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Depuis le départ libre l'été dernier de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le numéro 29 du PSG doit prendre ses responsabilités. En Ligue 1, cette saison, c’est chose faite pour Bradley Barcola. Le natif de Lyon est meilleur buteur du championnat avec 8 buts en 10 matchs.

...mais avec une campagne contrastée en LDC

Bien qu’il soit sur les chapeaux de roue en Ligue 1, Bradley Barcola n’est pas autant décisif en Ligue des champions. La saison dernière, il a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive en 10 matchs, malgré le beau parcours des Parisiens jusqu'en demi-finale.

Cette saison, le constat est le même : Barcola n’est pas encore fait du moule des plus grands, les joueurs qui à eux seuls en quelques minutes peuvent faire basculer une rencontre. En trois matchs, il n’a pas inscrit le moindre but ou délivré de passe décisive.

© FRANCK FIFE / AFP

S’il veut s’élever au niveau des plus grands comme son modèle, il doit continuer à être déstabilisant pour les défenses adverses grâce à ses qualités de dribbles, mais doit surtout être décisif. Et il en est capable avec ce qu’il montre en Ligue 1, mais aussi en équipe de France où il a inscrit, en septembre dernier, le but le plus rapide de l’histoire des Bleus, en 12 secondes face à l’Italie en Ligue des nations (défaite 1-3 au Parc des Princes).