Formule 1 : McLaren au sommet, Red Bull en crise, des rookies au niveau... Les tops et les flops de cette mi-saison 2025

Nous sommes arrivés à la moitié de cette saison 2025 de Formule 1. Si ce week-end le paddock s'installe en Belgique pour le Grand Prix de Spa, les 12 premiers Grands Prix de l'année ont apporté leur lot d'enseignements pour l'ensemble de la grille. Europe 1 fait le point sur les tops et les flops de cette première moitié de saison.

McLaren en maîtrise

McLaren est sans aucune contestation la meilleure force du plateau avec ses deux pilotes en tête du championnat des pilotes. Oscar Piastri n'est plus une promesse, mais un des favoris pour le titre. Même s'il peut commettre encore quelques erreurs, il est en tête du championnat avec cinq victoires.

Lando Norris est l'autre favori pour la couronne mondiale. Il a connu une saison à double tranchant, capable d'une grande maîtrise, comme à Monaco, mais aussi de week-end plus décevant comme en Arabie saoudite. Le Britannique est deuxième, huit points derrière son coéquipier et avec quatre victoires en course.

La seule inquiétude qui peut exister pour la suite de la saison est la lutte pour le titre mondial entre les deux pilotes. McLaren laisse ses deux pilotes se battre sur la piste. Une bataille qui a déjà provoqué l'abandon de Norris au Canada. Si une telle chose se reproduisait, cela pourrait permettre à la concurrence de jouer finalement le titre.

Verstappen et Russell, leaders de leurs écuries

Malgré la crise qui touche Red Bull, Max Verstappen est un des tops de cette première moitié de saison. Le quadruple champion du monde porte à lui seul son équipe. Le Néerlandais a remporté 165 des 172 points glanés par l'écurie et a remporté deux victoires, au Japon et en Émilie-Romagne, tirant le maximum d'une monoplace très capricieuse.

Sur un tour en qualifications, Max Verstappen est capable de rivaliser avec les McLaren de Piastri et de Norris. Pour preuve, le Néerlandais a autant de pole qu'Oscar Piastri (4) et une de plus que Lando Norris. C'est en course que la Red Bull peine à maintenir le rythme. Le Néerlandais ne peut d'ailleurs pas compter sur la deuxième voiture de l'écurie. Aussi bien Lawson que Tsunoda désormais, le deuxième pilote de l'écurie ne parvient pas à faire fonctionner cette monoplace.

Chez Mercedes, George Russell est devenu le leader de son équipe après le départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le Britannique a fini dans les points à chaque fois qu'il a vu le drapeau à damiers, une performance dans une monoplace qui a aussi des difficultés. Avec Verstappen, il est le seul pilote hors McLaren à avoir gagné une course, c'était au Canada.

George Russell est monté à cinq reprises sur le podium cette année et il est quatrième du championnat des pilotes, signe qu'il est souvent dans les bons coups. Pourtant, si l'on doit en croire les rumeurs, son avenir serait lié à celui de Verstappen. Le Néerlandais serait en négociation pour rejoindre l'équipe de Toto Wolff. Sera-t-il son prochain coéquiper ? Le Britannique a encore 12 courses pour confirmer son statut de leader.

La surprise Hülkenberg, Albon confirme

Nico Hülkenberg est une des belles surprises de cette moitié de saison. S'il a signé une septième place dès la première course, en Australie, l'Allemand, qui avait rejoint Sauber en début de saison, n'entrera plus dans les points lors des septs courses suivantes.

C'est à partir du Grand Prix d'Espagne et aux améliorations apportées sur la monoplace que l'Allemand a réalisé de très bonnes performances. Jusqu'à monter, pour la première fois, sur le podium, à Silverstone, pour son 239e départ. Depuis Barcelone, Hülkenberg a d'ailleurs remporté plus de points que Max Verstappen : 31 contre 29.

Williams réalise globalement une saison positive, notamment grâce aux performances d'Alexander Albon. Le Thaïlandais permet à cette écurie historique d'être à la cinquième place du championnat constructeur. Des performances qu'il réalise en plus face à un coéquipier d'une autre trempe que les précédents : Carlos Sainz.

L'Espagnol, arrivé en provenance de Ferrari, n'est pas encore totalement adapté à sa nouvelle écurie et surtout à sa monoplace. Il a souvent été malchanceux lors de plusieurs week-ends mais ses qualités ne sont pas à prouver. Tout laisse à croire qu'il pourra faire mieux en deuxième partie de saison.

Des rookies qui s'illustrent

Cette saison, les rookies, les pilotes qui découvrent la discipline, sont nombreux et certains montrent des choses positives. Celui qui avait le plus de pression était Andrea Kimi Antonelli. L'Italien, de seulement 18 ans, avait la lourde tâche de succéder à Lewis Hamilton chez Mercedes. Actuellement septième du championnat, Antonelli est monté sur son premier podium grâce à sa troisième place au Canada. Depuis le début de saison, il est entré régulièrement dans les points.

Isack Hadjar, le jeune pilote français, commence très bien son aventure en Formule 1. Le vice-champion de F2 a signé chez Racing Bulls. Oui, ses débuts en Australie ont été stoppés lors du tour de formation mais il est dans une écurie qui lui permet de faire ses armes. Il n'a dû attendre que le Japon pour remporter ses premiers points dans la discipline. Au total, il est entré dans le Top 10 cinq fois cette saison. Des performances qui attirent déjà l'attention de Red Bull.

Ferrari, une moitié de saison mitigée

La Scuderia a connu une première moitié de saison loin des espoirs placés sur la monoplace. L'adaptation de Lewis Hamilton dans l'écurie n'est pas encore terminée. Le Britannique connaît toujours des difficultés à comprendre la monoplace qu'il a à sa disposition même si les pilotes réussissent parfois à en tirer le meilleur.

Charles Leclerc est monté à quatre reprises sur le podium et a lutté pour la victoire à Monaco. Le Britannique est le seul pilote, avec Piastri, a avoir inscrit des points lors de l'ensemble des 12 Grands Prix déjà disputé. Malgré tout, ces performances permettent à Ferrari d'être à la lutte pour le titre honorifique de vice-champion du monde des constructeurs.

Aston Martin, Haas et Alpine en queue de peloton

Les performances d'Aston Martin en 2025 sont en dents de scie. Fernando Alonso a réalisé le pire début de saison de sa carrière. Le double champion du monde a dû attendre le Grand Prix d'Espagne, huitième manche du championnat, pour inscrire ses premiers points. Depuis, il est toujours entré dans le Top 10.

Haas, neuvième au classement, Ocon est devenu le leader de l'écurie qu'il a rejoint en 2025. Le Français a été capable de coups d'éclat, notamment en Chine, dans une monoplace peu compétitive. Et son expérience est une bonne chose pour l'équipe, surtout pour son coéquipier, Oliver Bearman. Le Britannique manque pour le moment de régularité dans les performances mais il montre des capacités très prometteuses qui peuvent permettre à Haas de remonter au classement.

Enfin, Alpine occupe la dixième et dernière place du classement des constructeurs avec seulement 19 points en 12 courses grâce à Pierre Gasly, véritable capitaine de cette équipe et seul point positif pour l'écurie. Flavio Briatore peine à trouver un pilote capable de performer aux côtés du Français. Doohan et Colapinto n'ont pas convaincu. Les rumeurs parlent déjà d'un changement dans le 2e baquet.

À quoi faut-il s'attendre pour les 12 prochains Grands Prix ?

La deuxième moitié de saison va débuter ce dimanche 27 juillet avec le Grand Prix de Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamp. Il faut s'attendre à ce que McLaren continue de dominer sur la fin de saison et voir ses deux pilotes lutter pour les victoires et la couronne mondiale.

Derrière, Laurent Mekies aura énormément de travail à réaliser si Red Bull veut conserver ses chances d'être bien placé aux constructeurs. Ferrari veut monter sur la plus haute marche du podium et préparer au mieux la nouvelle règlementation de 2026.

On peut également s'attendre à une lutte entre Williams et Sauber pour la cinquième place du championnat du monde des constructeurs grâce à leurs pilotes expérimentés et des améliorations sur les monoplaces. Enfin, dans le bas de tableau, Alpine aura fort à faire pour se relever d'un début de saison difficile et abandonner la dernière place du classement.