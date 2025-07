Formule 1 : Lando Norris remporte le Grand Prix de Silverstone devant Piastri, premier podium en carrière pour Hulkenberg

Silverstone a accueilli ce dimanche le 12e Grand Prix de la saison. Lando Norris s'impose pour la première fois à domicile devant son coéquipier, Oscar Piastri. Nico Hulkenberg signe lui le premier podium de sa carrière après 239 départs en Formule 1. Une course qui aura été marquée par la pluie et de nombreuses sorties de piste.

Ce Grand Prix de Silverstone aura été riche en rebondissements. La Formule 1 était en Angleterre pour le 12e rendez-vous de la saison. Une course remportée par Lando Norris devant son coéquipier, Oscar Piastri. Parti 19e, Nico Hulkenberg, au volant de sa Sauber, signe son premier podium en carrière. Retour sur un Grand Prix qui aura été mouvementé dès le départ.

Une grille de départ clairsemée

Malgré un beau soleil, tous les pilotes sont partis avec des pneus intermédiaires et le tour de formation s'est effectué derrière la voiture de sécurité. À la fin de ce tour, Russell, Leclerc, Hadjar, Bortoleto et Bearman sont entrés aux stands pour passer des pneus secs. Tous ces pilotes sont donc partis de la voie des stands.

Après une grille de départ clairsemée, Max Verstappen a pris un bon départ, tout comme les deux McLaren derrière. Mais dans les premiers virages, il y a eu du grabuges. Ocon, pris en sandwich, percute Lawson qui est contraint à l'abandon. Virtual Safety Car imposée par la direction de course, Kimi Antonelli en profite pour se débarasser de ses pneus intermédiaires.

Au 4e tour. Gabriel Bortoleto est parti immédiatement à la faute au premier virage, aileron arrière détruit pour le Brésilien et nouvelle Virtual Safety Car au sixième tour. Deux boucles plus tard, le DRS a été autorisé par la direction de course, ce qui profite à Oscar Piastri qui dépasse Max Verstappen et prend la tête de la course alors que le ciel devenait de plus en plus sombre.

La pluie a tout changé, deux Safety Car en cinq tours

Au 11e tour, la pluie fait son apparition, plusieurs pilotes plongent dans les stands, notamment ceux qui ont fait le pari de chausser les pneus slicks au départ. Lando Norris profite d'une erreur de Verstappen à la sortie du virage de Becketts pour prendre la deuxième place. À la fin du tour, les leaders plongent dans les stands. Des arrêts longs du côté de McLaren permettent à Verstappen de ressortir devant Norris.

Deux tours plus tard, Piastri comptait déjà 13 secondes d'avance sur Verstappen et Norris. La quantité de pluie sur le circuit est impressionnante et la visibilité se réduit. Avec des conditions de course aussi dangereuses, toutes les voitures se regroupent derrière la voiture de sécurité.

Au 18e tour, la course reprend mais Isaack Hadjar percute la Mercedes d'Antonelli, avant de pulvérisé sa monoplace dans le virage de Copes. Nouvelle Safety Car dans ce Grand Prix de Silverstone. L'Italien abandonne quelques instants plus tard. À la relance de la voiture de sécurité, Max Verstappen part en tête-à-queue. Piastri reçoit 10 secondes de pénalité pour un freinage trop fort avant la relance de la course jugé dangereux.

Hulkenberg monte enfin sur le podium

Course impressionnante pour Lance Stroll et Nico Hulkenberg. 17e et 19e au départ, les deux pilotes se disputaient la troisième marche du podium. Grâce au DRS de nouveau autorisé, Hulkenberg prend la troisième place au 34e tour. Pendant plusieurs tours, Hamilton et Hulkenberg s'affrontent pour la troisième place.

Au 44e tour, le leader de la course, Piastri, s'arrête au stand et purge sa pénalité de 10 secondes, il ressort loin derrière son coéquipier. Norris passe aux stands au un tour plus tard et ressort avec 5 secondes d'avance sur son coéquipier. Après la salve d'arrêts aux stands, Hulkenberg est toujours troisième avec 7 secondes d'avance sur Hamilton.

À trois tours de l'arrivée, les écarts se stabilisent et le résultat de cette course se dessine. Lando Norris s'impose pour la première fois à domicile, septième victoire en carrière et la deuxième consécutive. Oscar Piastri termine à la deuxième place. Après 239 départs en Formule 1, Nico Hulkenberg monte sur le premier podium de sa carrière, au volant de la Sauber.

Lewis Hamilton termine à la quatrième place de ce Grand Prix de Silverstone, devant Max Verstappen qui limite les dégâts après son erreur. Solide course de la part de Pierre Gasly qui franchit la ligne à la 6e place. Lance Stroll, Alexander Albon, Fernando Alonso et George Russell complètent le Top 10 de cette course.