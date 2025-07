Formule 1 : qui est Laurent Mekies, le Français nommé à la succession de Christian Horner à la tête de l'écurie Red Bull ?

Un véritable séisme a touché la Formule 1 cette semaine. Le Britannique Christian Horner a été mis à pied par la direction de l'écurie Red Bull, mettant fin à 20 ans de collaboration. Son remplaçant est Français : Laurent Mekies, qui dirigeait depuis 2024 l'écurie Racing Bulls, une autre équipe de la galaxie Red Bull.

L'information a fait l'effet d'une bombe cette semaine dans le monde de la Formule 1. Christian Horner n'est plus le directeur de l'écurie Red Bull. Le Britannique s'était forgé un formidable palmarès à la tête de l'écurie : 124 victoires, huit championnats du monde des pilotes et six titres constructeurs en 20 ans.

"Une personne très sérieuse"

Propulsé sur le devant de la scène, Laurent Mekies avait pris les rênes depuis 18 mois de l'écurie italienne Racing Bulls, l'autre équipe de la galaxie Red Bull. Une carrière dans le sport automobile de plus de 20 ans que le Français raconte lui-même : "Le parcours professionnel d'un fan : école d'ingénieur, Formule 3 chez Signature et ensuite la chance d'accéder à la Formule 1 : Peugeot F1, Asia Tech, Minardi, Torro Rosso, la FIA et Ferrari".

Le natif d'Indre-et-Loire est très apprécié dans le monde de la Formule 1, notamment par Charles Leclerc, qu'il l'a cotoyé au sein de la Scuderia Ferrari : "C'est une personne très sérieuse et qui a beaucoup d'expérience en Formule 1".

Lors de son passage à la Fédération Internationale de l'Automobile, il jouera un rôle prépondérant dans l'apparition du halo, ce dispositif de sécurité en forme d'arceau qui protège la tête des pilotes, en Formule 1. Laurant Mekies aura pour principale mission de redonner un élan à une écurie Red Bull en perte de vitesse depuis plus d'un an maintenant.